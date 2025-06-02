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Малайзия
Новости
Новости сборной Малайзии по футболу
Отбор Кубка Азии
Сайт:
http://fam.org.my/
Тренер:
Петер Скламовски
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Таблица
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: товарищеский матч, 3 июня 2025
2025.06.02 11:50
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: Товарищеские матчи, 29 мая 2025
2025.05.28 10:20
В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном
2024.09.05 21:25
3
Стали известны возможные соперники сборной России в октябре и ноябре
2024.09.02 14:28
17
Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре
2024.07.18 09:51
5
Киргизия – Малайзия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2024
2024.06.06 14:02
Марез поддержал мальчика, сломавшего руку при землетрясении
2018.10.09 21:29
1
Видео
Малайзиец Субри признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года
2017.01.09 22:25
4
Главный тренер сборной Малайзии подал в отставку после поражения 0:10
2015.09.05 13:57
2
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