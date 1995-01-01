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    Результаты сборной Малайзии по футболу

    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа A
    Второй этап, 9 тур
    		24 марта, четверг 20:30 Саудовская Аравия 2:0 Малайзия
    Второй этап, 8 тур
    		17 ноября, вторник 15:45 Малайзия 1:2 ОАЭ
    Второй этап, 7 тур
    		12 ноября, четверг 17:00 Палестина 6:0 Малайзия
    Второй этап, 6 тур
    		13 октября, вторник 13:00 Восточный Тимор 0:1 Малайзия
    Второй этап, 4 тур
    		8 сентября, вторник 15:45 Малайзия 1:2 Саудовская Аравия
    Второй этап, 3 тур
    		3 сентября, четверг 18:15 ОАЭ 10:0 Малайзия
    Второй этап, 2 тур
    		16 июня, вторник 15:45 Малайзия 0:6 Палестина
    Второй этап, 1 тур
    		11 июня, четверг 15:45 Малайзия 1:1 Восточный Тимор
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