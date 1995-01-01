Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа A
|Второй этап, 9 тур
|24 марта, четверг
|20:30
|Саудовская Аравия
|2:0
|Малайзия
|Второй этап, 8 тур
|17 ноября, вторник
|15:45
|Малайзия
|1:2
|ОАЭ
|Второй этап, 7 тур
|12 ноября, четверг
|17:00
|Палестина
|6:0
|Малайзия
|Второй этап, 6 тур
|13 октября, вторник
|13:00
|Восточный Тимор
|0:1
|Малайзия
|Второй этап, 4 тур
|8 сентября, вторник
|15:45
|Малайзия
|1:2
|Саудовская Аравия
|Второй этап, 3 тур
|3 сентября, четверг
|18:15
|ОАЭ
|10:0
|Малайзия
|Второй этап, 2 тур
|16 июня, вторник
|15:45
|Малайзия
|0:6
|Палестина
|Второй этап, 1 тур
|11 июня, четверг
|15:45
|Малайзия
|1:1
|Восточный Тимор