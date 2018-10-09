Марез поддержал мальчика, сломавшего руку при землетрясении

В этом сезоне заруба будет приличная. Сразу 3 претендента на чемпионство пока что идут вровень. Я ставлю на Сити, но, признаюсь, что Челси приятно удивляет. Я думал, что у Сарри с его сверхатакующим футболом, проблемы начнуться уже в начале чемпионата. Ан-нет, пока очень уверенно идут по дистанции. Посмотрим на сколько хватит запала у Ливерпуля. Кажется мне, что большой риск у них перегореть по ходу сезона.
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез записал видообращение к 12-летнему малайзийцу Ризки.
Мальчик находился в интернет-кафе, когда в стране началось землетрясение. В результате мальчик оказался между обломками здания. Его заметил прохожий и вызвал службу спасения. Ризки отделался переломом руки.
«Привет, Ризки, как ты? Надеюсь, ты идешь на поправку.
Я слышал, ты большой фанат «Сити». Хочу пожелать тебе удачного восстановления. Наилучшее пожелания от всех из «Манчестер Сити», – приводит слова алжирца BBC.
По данным источника, землетрясение в Малайзии унесло жизни 1500 человек.
Команда Хосепа Гвардиолы после 8-ми туров чемпионата Англии возглавляет турнирную таблицу. Имея равно количество очков с «Челси» и «Ливерпулем», «горожане» превосходят их по разнице забитых и пропущенных мячей.