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    Какой вы футболист?

    Марез поддержал мальчика, сломавшего руку при землетрясении

    Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез записал видообращение к 12-летнему малайзийцу Ризки.

    Мальчик находился в интернет-кафе, когда в стране началось землетрясение. В результате мальчик оказался между обломками здания. Его заметил прохожий и вызвал службу спасения. Ризки отделался переломом руки.

    «Привет, Ризки, как ты? Надеюсь, ты идешь на поправку.

    Я слышал, ты большой фанат «Сити». Хочу пожелать тебе удачного восстановления. Наилучшее пожелания от всех из «Манчестер Сити», – приводит слова алжирца BBC.

    По данным источника, землетрясение в Малайзии унесло жизни 1500 человек.

    Команда Хосепа Гвардиолы после 8-ми туров чемпионата Англии возглавляет турнирную таблицу. Имея равно количество очков с «Челси» и «Ливерпулем», «горожане» превосходят их по разнице забитых и пропущенных мячей.

    Источник: BBC

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    09.10.2018 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 октября 2018, 07:58

      В этом сезоне заруба будет приличная. Сразу 3 претендента на чемпионство пока что идут вровень. Я ставлю на Сити, но, признаюсь, что Челси приятно удивляет. Я думал, что у Сарри с его сверхатакующим футболом, проблемы начнуться уже в начале чемпионата. Ан-нет, пока очень уверенно идут по дистанции. Посмотрим на сколько хватит запала у Ливерпуля. Кажется мне, что большой риск у них перегореть по ходу сезона.

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