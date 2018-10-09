Марез поддержал мальчика, сломавшего руку при землетрясении

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез записал видообращение к 12-летнему малайзийцу Ризки.

Мальчик находился в интернет-кафе, когда в стране началось землетрясение. В результате мальчик оказался между обломками здания. Его заметил прохожий и вызвал службу спасения. Ризки отделался переломом руки.

«Привет, Ризки, как ты? Надеюсь, ты идешь на поправку.

Я слышал, ты большой фанат «Сити». Хочу пожелать тебе удачного восстановления. Наилучшее пожелания от всех из «Манчестер Сити», – приводит слова алжирца BBC.

По данным источника, землетрясение в Малайзии унесло жизни 1500 человек.

Команда Хосепа Гвардиолы после 8-ми туров чемпионата Англии возглавляет турнирную таблицу. Имея равно количество очков с «Челси» и «Ливерпулем», «горожане» превосходят их по разнице забитых и пропущенных мячей.