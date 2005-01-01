Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 375 тыс

Дефенсор Спортинг - турнирная таблица

Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Эстадио Луис Францини
Сайт:
http://www.defensorsporting.com.uy/
Тренер:
Мартин Варини
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Пеньяроль
2
Расинг М
3
Депортиво Мальдонадо
4
Монтевидео Сити Торке
5
Насьональ
6
Монтевидео Уондерерс
7
Ливерпуль
8
Сентраль Эспаньол
9
Альбион
10
Серро Ларго
11
Дефенсор Спортинг
12
Серро
13
Хувентуд
14
Бостон Ривер
15
Данубио
16
Прогресо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
16
5
6
44
22
22
53
28
14
10
4
35
22
13
52
28
14
7
7
42
27
15
49
26
14
5
7
44
30
14
47
28
13
4
11
40
36
4
43
28
12
7
9
35
34
1
43
27
11
9
7
36
24
12
42
28
10
8
10
30
33
-3
38
28
9
7
12
36
35
1
34
27
8
8
11
27
29
-2
32
28
7
11
10
23
30
-7
32
28
9
5
14
22
41
-19
32
27
8
7
12
31
37
-6
31
28
8
6
14
27
38
-11
30
28
4
13
11
23
37
-14
25
28
6
4
18
21
41
-20
22
Команда
1
Расинг М
2
Депортиво Мальдонадо
3
Пеньяроль
4
Монтевидео Уондерерс
5
Насьональ
6
Монтевидео Сити Торке
7
Сентраль Эспаньол
8
Серро
9
Дефенсор Спортинг
10
Ливерпуль
11
Серро Ларго
12
Хувентуд
13
Бостон Ривер
14
Альбион
15
Данубио
16
Прогресо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
5
1
22
11
11
32
14
9
4
1
24
10
14
31
15
8
3
4
26
16
10
27
14
6
6
2
17
11
6
24
14
7
2
5
21
13
8
23
13
7
1
5
24
19
5
22
14
6
4
4
17
14
3
22
13
6
3
4
10
8
2
21
15
6
3
6
14
18
-4
21
13
5
4
4
17
12
5
19
13
4
5
4
17
12
5
17
14
5
2
7
16
18
-2
17
13
4
4
5
13
11
2
16
14
4
3
7
23
21
2
15
13
2
7
4
12
14
-2
13
14
3
2
9
12
23
-11
11
Команда
1
Пеньяроль
2
Монтевидео Сити Торке
3
Ливерпуль
4
Расинг М
5
Насьональ
6
Альбион
7
Монтевидео Уондерерс
8
Депортиво Мальдонадо
9
Сентраль Эспаньол
10
Серро Ларго
11
Хувентуд
12
Бостон Ривер
13
Данубио
14
Дефенсор Спортинг
15
Прогресо
16
Серро
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
18
6
12
26
13
7
4
2
20
11
9
25
14
6
5
3
19
12
7
23
13
5
5
3
13
11
2
20
14
6
2
6
19
23
-4
20
14
5
4
5
13
14
-1
19
14
6
1
7
18
23
-5
19
14
5
3
6
18
17
1
18
14
4
4
6
13
19
-6
16
14
4
3
7
10
17
-7
15
13
3
5
5
15
19
-4
14
15
4
2
9
14
27
-13
14
15
2
6
7
11
23
-12
12
13
1
8
4
9
12
-3
11
14
3
2
9
9
18
-9
11
15
3
2
10
12
33
-21
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
3
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
3
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
11
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+