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Уругвай. Примера
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Дефенсор Спортинг
Результаты
€ 375 тыс
Дефенсор Спортинг - результаты матчей
Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Эстадио Луис Францини
Сайт:
http://www.defensorsporting.com.uy/
Тренер:
Мартин Варини
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Уругвай. Примера. Апертура 2025
Кубок Либертадорес. 2025
Уругвай. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. 2024
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2014
Кубок Либертадорес. 2014
Южноамериканский Кубок. 2010
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
Южноамериканский Кубок. Первая стадия 2010
13.09 | 22:00
Дефенсор Спортинг
1 : 0
Депортиво Мальдонадо
06.09 | 19:00
Сентраль Эспаньол
1 : 1
Дефенсор Спортинг
29.08 | 23:00
Дефенсор Спортинг
1 : 3
Монтевидео Сити Торке
22.08 | 21:00
Серро Ларго
1 : 1
Дефенсор Спортинг
16.08 | 21:00
Дефенсор Спортинг
0 : 4
Ливерпуль
09.08 | 21:00
Дефенсор Спортинг
0 : 1
Монтевидео Уондерерс
04.08 | 01:00
Дефенсор Спортинг
2 : 1
Серро
26.07 | 00:00
Дефенсор Спортинг
1 : 2
Ливерпуль
14.07 | 01:00
Серро Ларго
1 : 1
Дефенсор Спортинг
08.06 | 00:30
Дефенсор Спортинг
1 : 1
Бостон Ривер
30.05 | 16:00
Расинг М
0 : 0
Дефенсор Спортинг
25.05 | 00:30
Дефенсор Спортинг
0 : 2
Пеньяроль
17.05 | 16:00
Сентраль Эспаньол
2 : 1
Дефенсор Спортинг
10.05 | 17:00
Дефенсор Спортинг
1 : 2
Хувентуд
05.05 | 01:30
Пеньяроль
1 : 1
Дефенсор Спортинг
28.04 | 01:30
Дефенсор Спортинг
1 : 0
Прогресо
18.04 | 22:00
Расинг М
1 : 1
Дефенсор Спортинг
11.04 | 21:30
Дефенсор Спортинг
2 : 0
Бостон Ривер
05.04 | 21:30
Серро
1 : 0
Дефенсор Спортинг
01.04 | 01:00
Дефенсор Спортинг
1 : 1
Альбион
26.03 | 22:00
Данубио
0 : 0
Дефенсор Спортинг
21.03 | 03:30
Дефенсор Спортинг
2 : 1
Насьональ
15.03 | 23:00
Депортиво Мальдонадо
1 : 0
Дефенсор Спортинг
09.03 | 02:00
Дефенсор Спортинг
0 : 0
Сентраль Эспаньол
27.02 | 02:00
Монтевидео Сити Торке
1 : 0
Дефенсор Спортинг
21.02 | 03:30
Дефенсор Спортинг
1 : 0
Серро Ларго
14.02 | 03:30
Ливерпуль
1 : 2
Дефенсор Спортинг
07.02 | 03:30
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
Дефенсор Спортинг
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