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Уругвай. Примера
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Дефенсор Спортинг
Состав
€ 375 тыс
Дефенсор Спортинг - состав команды
Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Эстадио Луис Францини
Сайт:
http://www.defensorsporting.com.uy/
Тренер:
Мартин Варини
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Доусон Кевин
Вра
34
€ 0.25 млн
23
Bruno Simone
Вра
-
3
де лос Сантос Гильермо
Защ
35
€ 0.125 млн
17
Valentín Rodríguez
Защ
-
2
Edgar Elizalde
Защ
-
15
Axel Frugone
Защ
-
8
Nicolás Wunsch
Пол
-
30
Erico Cuello Gutiérrez
Пол
-
55
Martín Rabuñal
Пол
-
5
German Barrios
Пол
-
29
Tomás Pozzo
Пол
-
11
Lucas Agazzi
Нап
-
16
José Álvarez
Нап
-
9
José Neris
Нап
-
77
Facundo Castro
Нап
-
26
Brian Montenegro
Нап
-
Всего игроков: 16, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 5, нападающих: 5
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