Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Дефенсор Спортинг
Серро - Дефенсор Спортинг: обзор матча 05 апреля 2026
Серро
05.04.2026, воскресенье, 21:30
Уругвай. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Дефенсор Спортинг
83'
B. Alemán
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Дефенсор Спортинг
Завершен
Замена
Rodrigo Mederos
️️️️➡️️
Brahian Alemán
90'
+2
90'
Замена
Mateo Caballero
️️️️➡️️
Francisco Sorondo
Замена
Nahuel Soria
️️️️➡️️
Bruno Morales
88'
Желтая карточка
Juan Cruz Guasone
87'
Желтая карточка
Bruno Morales
85'
ГОЛ! 1:0!
Brahian Alemán
83'
77'
Желтая карточка
Lautaro Navarro
75'
Замена
Valentín Rodríguez
️️️️➡️️
A. Machado
75'
Замена
Lautaro Navarro
️️️️➡️️
Facundo Castro
67'
Замена
Alan Torterolo
️️️️➡️️
Erico Cuello Gutiérrez
67'
Замена
Brian Lozano
️️️️➡️️
Nicolás Wunsch
Замена
️️️️➡️️
P. Nongoy
67'
65'
Желтая карточка
Axel Frugone
Желтая карточка
Alejo Macelli
59'
45'
+1'
40'
Желтая карточка
Erico Cuello Gutiérrez
Желтая карточка
Brahian Alemán
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
25
Fabrizio Correa
ВР
6
F. Bregante
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
27
Cristian Barros
ЦП
10
Brahian Alemán
ЦП
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
35
P. Nongoy
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
9
Bruno Morales
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
15
Axel Frugone
ЦЗ
14
Francisco Sorondo
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
5
German Barrios
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
26
Brian Montenegro
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
77
Facundo Castro
ЦФ
9
A. Machado
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Серро
32
Rodrigo Mederos
ЦП
13
Brian Quinteros
ЦП
14
Nahuel Soria
ЦФ
33
Tiago Rijo
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Lucas Machado
ВР
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
20
Mateo Caballero
ЦЗ
2
Daniel Martinez
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
7
Brian Lozano
ЦП
33
Santino Bruschi
ЦП
97
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
22
Alan Torterolo
ЦФ
28
Lautaro Navarro
ЦФ
4-5-1
25
6
17
16
22
Суарес
10
31
35
5
27
9
3-3-4
12
Доусон
15
14
3
де лос Сантос
30
5
8
9
77
11
26
10
32
32
10
9
14
14
9
9
17
17
9
14
20
20
14
8
7
7
8
30
22
22
30
77
28
28
77
Остались в запасе
Серро
Дефенсор Спортинг
13
Brian Quinteros
ЦП
33
Tiago Rijo
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
1
Lucas Machado
ВР
2
Daniel Martinez
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
33
Santino Bruschi
ЦП
97
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
13
Brian Quinteros
ЦП
33
Tiago Rijo
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Machado
ВР
2
Daniel Martinez
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
33
Santino Bruschi
ЦП
97
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Серро - Дефенсор Спортинг
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Информация о матче
Главный судья:
Javier Feres, Uruguay
Стадион:
Луис Трокколи
Посещаемость:
900
Новости команд
Все
Серро
Дефенсор Спортинг
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
Больше новостей
Уругвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Уругвай. Примера, 5 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
11.07.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 5 тур
Хувентуд
- : -
11.07.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
- : -
11.07.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 5 тур
Монтевидео Уондерерс
- : -
12.07.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
- : -
12.07.2026
Серро
Уругвай. Примера, 5 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
11.07.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 5 тур
Хувентуд
- : -
11.07.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
- : -
11.07.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 5 тур
Монтевидео Уондерерс
- : -
12.07.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
- : -
12.07.2026
Серро
Последние матчи
Все
Серро
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
0 : 1
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
0 : 1
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро
1 : 0
24.05.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 1 тур
Бостон Ривер
4 : 1
16.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Насьональ
4 : 0
11.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 1 тур
Сентраль Эспаньол
2 : 1
17.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 2
10.05.2026
Хувентуд
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+