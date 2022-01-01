Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
18
4
4
48
21
27
58
26
16
5
5
36
24
12
53
26
13
11
2
44
23
21
50
26
12
8
6
43
33
10
44
26
11
6
9
25
23
2
39
26
10
6
10
31
30
1
36
26
9
7
10
30
32
-2
34
26
8
10
8
24
27
-3
34
26
8
5
13
29
32
-3
29
26
7
8
11
31
36
-5
29
26
8
5
13
27
38
-11
29
26
7
6
13
26
37
-11
27
26
4
8
14
28
44
-16
20
26
5
3
18
23
45
-22
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
1
1
27
8
19
34
13
9
2
2
24
16
8
29
13
8
4
1
27
12
15
28
13
7
4
2
25
17
8
25
13
6
5
2
13
9
4
23
13
6
4
3
18
14
4
22
13
6
4
3
11
8
3
22
13
6
3
4
16
13
3
21
13
5
2
6
19
16
3
17
13
5
1
7
14
17
-3
16
13
4
3
6
13
15
-2
15
13
3
4
6
15
19
-4
13
13
2
6
5
12
16
-4
12
13
2
3
8
10
21
-11
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
3
3
21
13
8
24
13
7
3
3
12
8
4
24
13
5
7
1
17
11
6
22
13
6
3
4
18
15
3
21
13
6
2
5
17
17
0
20
13
5
4
4
18
16
2
19
13
5
2
6
14
15
-1
17
13
5
0
8
14
21
-7
15
13
3
4
6
14
19
-5
13
13
3
3
7
10
16
-6
12
13
2
5
6
11
18
-7
11
13
1
4
8
13
22
-9
7
13
1
4
8
13
25
-12
7
13
0
2
11
9
28
-19
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире