Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Штурм
|13
|9
|2
|2
|29:15
|14
|29
|2.
|Рапид
|13
|7
|5
|1
|18:12
|6
|26
|3.
|Аустрия
|13
|7
|3
|3
|19:13
|6
|24
|4.
|Зальцбург
|11
|5
|3
|3
|15:14
|1
|18
|5.
|Вольфсберг
|13
|5
|2
|6
|23:19
|4
|17
|6.
|Блау-Вайс
|13
|5
|2
|6
|16:18
|-2
|17
|7.
|ЛАСК
|13
|5
|2
|6
|20:20
|0
|17
|8.
|Хартберг
|12
|4
|4
|4
|16:16
|0
|16
|9.
|Аустрия К
|12
|4
|3
|5
|13:20
|-7
|15
|10.
|Тироль
|13
|3
|3
|7
|11:18
|-7
|12
|11.
|Альтах
|13
|2
|3
|8
|12:18
|-6
|9
|12.
|Грацер
|13
|1
|6
|6
|16:25
|-9
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рапид
|7
|6
|1
|0
|13:5
|8
|19
|2.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|19:9
|10
|16
|3.
|Аустрия
|6
|5
|1
|0
|14:6
|8
|16
|4.
|Блау-Вайс
|6
|4
|0
|2
|8:3
|5
|12
|5.
|Хартберг
|7
|3
|2
|2
|9:7
|2
|11
|6.
|Зальцбург
|4
|3
|1
|0
|9:2
|7
|10
|7.
|Вольфсберг
|7
|2
|2
|3
|12:11
|1
|8
|8.
|Аустрия К
|6
|2
|2
|2
|8:8
|0
|8
|9.
|ЛАСК
|7
|2
|1
|4
|12:13
|-1
|7
|10.
|Тироль
|6
|1
|3
|2
|3:4
|-1
|6
|11.
|Грацер
|6
|1
|3
|2
|8:9
|-1
|6
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|7:9
|-2
|5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|10:6
|4
|13
|2.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|8:7
|1
|10
|3.
|Вольфсберг
|6
|3
|0
|3
|11:8
|3
|9
|4.
|Аустрия
|7
|2
|2
|3
|5:7
|-2
|8
|5.
|Зальцбург
|7
|2
|2
|3
|6:12
|-6
|8
|6.
|Аустрия К
|6
|2
|1
|3
|5:12
|-7
|7
|7.
|Рапид
|6
|1
|4
|1
|5:7
|-2
|7
|8.
|Тироль
|7
|2
|0
|5
|8:14
|-6
|6
|9.
|Хартберг
|5
|1
|2
|2
|7:9
|-2
|5
|10.
|Блау-Вайс
|7
|1
|2
|4
|8:15
|-7
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|5:9
|-4
|4
|12.
|Грацер
|7
|0
|3
|4
|8:16
|-8
|3