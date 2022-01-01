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Австрия. Бундеслига
Команды
Грацер
Состав
€ 6,80 млн
Грацер - состав команды
Грац
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Меркур Арена
Сайт:
http://www.grazerak.at/
Тренер:
Гернот Месснер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Станкович Чикан
Вра
34
€ 0.5 млн
37
Труммер Тим
Защ
20
€ 1.5 млн
14
Итальяно Джейкоб
Защ
25
€ 0.6 млн
32
Классен Леон
Защ
26
€ 0.6 млн
2
Пинес Донован
Защ
28
€ 0.5 млн
28
Андерсон
Защ
28
€ 0.5 млн
21
Соллбауэр Михаэль
Защ
36
€ 0.1 млн
72
Petar Markovic
Защ
-
3
Ludwig Vraa-Jensen
Защ
-
23
Mukhran Bagrationi
Защ
-
82
Beres Owusu
Защ
-
11
Ципот Тио
Пол
23
€ 0.8 млн
8
Кох Тобиас
Пол
25
€ 0.6 млн
34
Михорль Петер
Пол
31
€ 0.5 млн
28
Фризер Доминик
Пол
33
€ 0.3 млн
24
Цветко Кристофер
Пол
29
€ 0.3 млн
29
Ismaël Guerti
Пол
-
17
Souleyman Mandey
Пол
-
4
Martin Kreuzriegler
Нап
-
9
Daniel Maderner
Нап
-
11
Mark Große
Нап
-
98
Fabian Ehmann
Нап
-
48
Matthias Gragger
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 5
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