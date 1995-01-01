Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лудогорец
|14
|13
|1
|0
|28:2
|26
|40
|2.
|Ботев
|14
|10
|1
|3
|15:6
|9
|31
|3.
|Черно Море
|15
|8
|4
|3
|17:8
|9
|28
|4.
|Левски
|15
|9
|1
|5
|22:13
|9
|28
|5.
|Спартак Варна
|15
|8
|3
|4
|18:15
|3
|27
|6.
|Арда
|15
|8
|3
|4
|19:16
|3
|27
|7.
|Берое
|15
|6
|3
|6
|13:12
|1
|21
|8.
|ЦСКА
|15
|5
|3
|7
|17:15
|2
|18
|9.
|Славия С
|15
|5
|2
|8
|15:19
|-4
|17
|10.
|Крумовград
|15
|4
|4
|7
|11:16
|-5
|16
|11.
|ЦСКА 1948
|15
|3
|7
|5
|17:19
|-2
|16
|12.
|Септември
|15
|5
|1
|9
|14:22
|-8
|16
|13.
|Локомотив Пл
|15
|3
|5
|7
|16:21
|-5
|14
|14.
|Ботев Враца
|15
|3
|3
|9
|11:25
|-14
|12
|15.
|Локомотив
|15
|2
|5
|8
|9:22
|-13
|11
|16.
|Хебар
|15
|1
|6
|8
|11:22
|-11
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лудогорец
|8
|7
|1
|0
|16:1
|15
|22
|2.
|Арда
|7
|6
|1
|0
|11:4
|7
|19
|3.
|Черно Море
|8
|5
|3
|0
|11:3
|8
|18
|4.
|Левски
|7
|5
|0
|2
|11:6
|5
|15
|5.
|Ботев
|6
|4
|1
|1
|7:3
|4
|13
|6.
|Спартак Варна
|7
|4
|1
|2
|9:7
|2
|13
|7.
|Славия С
|7
|4
|1
|2
|9:7
|2
|13
|8.
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|8:5
|3
|10
|9.
|Крумовград
|8
|3
|1
|4
|7:7
|0
|10
|10.
|Ботев Враца
|8
|2
|2
|4
|8:13
|-5
|8
|11.
|Берое
|7
|2
|1
|4
|4:5
|-1
|7
|12.
|Септември
|8
|2
|1
|5
|7:11
|-4
|7
|13.
|Хебар
|8
|1
|4
|3
|7:9
|-2
|7
|14.
|Локомотив Пл
|8
|1
|3
|4
|8:13
|-5
|6
|15.
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|3:11
|-8
|6
|16.
|ЦСКА 1948
|7
|1
|2
|4
|9:13
|-4
|5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лудогорец
|6
|6
|0
|0
|12:1
|11
|18
|2.
|Ботев
|8
|6
|0
|2
|8:3
|5
|18
|3.
|Берое
|8
|4
|2
|2
|9:7
|2
|14
|4.
|Спартак Варна
|8
|4
|2
|2
|9:8
|1
|14
|5.
|Левски
|8
|4
|1
|3
|11:7
|4
|13
|6.
|ЦСКА 1948
|8
|2
|5
|1
|8:6
|2
|11
|7.
|Черно Море
|7
|3
|1
|3
|6:5
|1
|10
|8.
|Септември
|7
|3
|0
|4
|7:11
|-4
|9
|9.
|Локомотив Пл
|7
|2
|2
|3
|8:8
|0
|8
|10.
|ЦСКА
|8
|2
|2
|4
|9:10
|-1
|8
|11.
|Арда
|8
|2
|2
|4
|8:12
|-4
|8
|12.
|Крумовград
|7
|1
|3
|3
|4:9
|-5
|6
|13.
|Локомотив
|7
|1
|2
|4
|6:11
|-5
|5
|14.
|Славия С
|8
|1
|1
|6
|6:12
|-6
|4
|15.
|Ботев Враца
|7
|1
|1
|5
|3:12
|-9
|4
|16.
|Хебар
|7
|0
|2
|5
|4:13
|-9
|2