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Болгария. Первая лига
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Спартак Варна
Состав
€ 1 млн
Спартак Варна - состав команды
Варна
Болгария. Первая лига
Стадион:
Спартак
Тренер:
Александар Томаш
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Илиев Пламен
Вра
34
€ 0.3 млн
23
Maksym Kovalov
Вра
-
76
David Valverde Juan
Защ
-
72
Vasco Oliveira
Защ
-
22
Jhonatan Cuero
Защ
-
13
Thierno Millimono
Защ
-
82
Силва Томас
Пол
26
€ 0.5 млн
5
Крастев Димо
Пол
23
€ 0.05 млн
6
Zhak Pehlivanov
Пол
-
16
Edson Silva
Пол
-
6
Ricardo Sousa
Пол
-
19
Sámuel Major
Пол
-
70
Ахмедов Ахмед
Нап
31
€ 0.3 млн
11
Анне Бубакар
Нап
27
€ 0.15 млн
9
Чунчуков Цветелин
Нап
31
€ 0.1 млн
13
Tales
Нап
-
11
Aleksandar Georgiev
Нап
-
20
Deyan Lozev
Нап
-
19
Emil Yanchev
Нап
-
77
Anton Ivanov
Нап
-
99
Georgi Trifonov
Нап
-
29
Tailson
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 10
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