Турниры:
Болгария. Первая лига (2024/2025)
|15 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:30
|1:3
|14 тур
|2 ноября, суббота
|18:00
|0:1
|13 тур
|23 октября, среда
|17:30
|1:0
|8 тур
|18 октября, пятница
|17:00
|3:0
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|17:30
|3:2
|10 тур
|30 сентября, понедельник
|20:00
|0:1
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|20:00
|0:2
|12 тур
|13 сентября, пятница
|19:30
|1:1
|7 тур
|31 августа, суббота
|19:00
|0:0
|6 тур
|24 августа, суббота
|21:15
|0:1
|5 тур
|16 августа, пятница
|19:00
|1:0
|4 тур
|9 августа, пятница
|19:00
|2:1
|3 тур
|3 августа, суббота
|19:00
|3:0
|2 тур
|28 июля, воскресенье
|19:00
|2:2
|1 тур
|22 июля, понедельник
|19:00
|0:2