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    Спартак Варна - результаты

    Город Варна
    Дивизион Болгария-Первая лига
    Сайт
    Стадион Спартак
    Тренер Александар Томаш
    Турниры:
    Болгария. Первая лига (2024/2025)
    15 тур 10 ноября, воскресенье 18:30 1:3
    14 тур 2 ноября, суббота 18:00 0:1
    13 тур 23 октября, среда 17:30 1:0
    8 тур 18 октября, пятница 17:00 3:0
    11 тур 6 октября, воскресенье 17:30 3:2
    10 тур 30 сентября, понедельник 20:00 0:1
    9 тур 22 сентября, воскресенье 20:00 0:2
    12 тур 13 сентября, пятница 19:30 1:1
    7 тур 31 августа, суббота 19:00 0:0
    6 тур 24 августа, суббота 21:15 0:1
    5 тур 16 августа, пятница 19:00 1:0
    4 тур 9 августа, пятница 19:00 2:1
    3 тур 3 августа, суббота 19:00 3:0
    2 тур 28 июля, воскресенье 19:00 2:2
    1 тур 22 июля, понедельник 19:00 0:2
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