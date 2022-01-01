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Румыния. Лига I
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Корвинул Хунедоара
Состав
€ 1 млн
Корвинул Хунедоара - состав команды
Хунедоара
Румыния. Лига I
Стадион:
Комплекс Спортив Корвинул
Сайт:
http://fccorvinul1921.ro/
Тренер:
Флорин Максим
Состав
Статистика
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
15
Иванчевич Михайло
Защ
27
€ 0.4 млн
5
Абуальнади Мохаммад
Защ
25
€ 0.35 млн
18
Florin Ilie
Защ
-
30
Antoniu Manolache
Защ
-
13
Flavius Iacob
Защ
-
70
Ronaldo Deaconu
Пол
-
41
Mario Bratu
Пол
-
10
Alexandru Neacșa
Пол
-
97
Denis Lucian Hrezdac
Пол
-
23
Ion Cărăruș
Пол
-
99
Йебоа Эммануэль
Нап
23
€ 0.4 млн
22
A. Fabry
Нап
-
11
Filip Ilie
Нап
-
9
Renato Espinosa
Нап
-
19
Daniel Pîrvulescu
Нап
-
Всего игроков: 15, из них вратарей: 0, защитников: 5, полузащитников: 5, нападающих: 5
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