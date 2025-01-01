Введите ваш ник на сайте
Главная
Команды
БроукБойз
Состав
€ 600 тыс
БроукБойз - состав команды
Москва
Тренер:
Дмитрий Кузнецов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
84
Зириков Иван
Вра
27
-
65
Касьяненко Александр
Вра
23
-
34
Макеев Евгений
Защ
36
-
33
Сухомлинов Максим
Защ
27
-
97
Коробов Григорий
Защ
28
-
25
Давыдов Илья
Защ
25
-
26
Карвальо Райан
Защ
21
-
96
Анисимов Денис
Пол
29
-
27
Мингазов Артем
Пол
29
-
6
Мурадов Святослав
Пол
26
-
17
Шершнев Никита
Пол
23
-
9
Левкин Руслан
Пол
25
-
57
Абрамян Артем
Пол
22
-
37
Сушилин Михаил
Пол
28
-
52
Лобкарев Владимир
Нап
32
-
11
Сорокин Сергей
Нап
26
-
Всего игроков: 16, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 2
