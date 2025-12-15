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Аргентина. Примера
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€ 2 млн
Институто - новости команды
Кордоба
Аргентина. Примера
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
Сайт:
http://institutoacc.com.ar/
Тренер:
Диего Дабове
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Таблица
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
14 февраля
1
Фото
«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
14 января
1
«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
9 января
1
«Оренбург» заинтересовался аргентинским хавбеком
2025.12.15 09:09
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