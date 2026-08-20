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«Эрзурумспор» – «Галатасарай»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

20 августа 2026 9:11
Эрзурумспор - Галатасарай
21 авг. 2026, пятница 21:30 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
4.30
Ничья
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Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Эрзурумспором» и «Галатасараем» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева начали сезон с уверенной победы над «Амедом» (3:0) и с тремя очками расположились в верхней части таблицы. Гости, напротив, стартовали с домашней ничьей против «Чорума» (2:2) и находятся не в лучшем тонусе – команда не выигрывает в пяти последних матчах. При этом «Галатасарай» имеет подавляющее преимущество в очных встречах: три победы и одна ничья в четырех матчах против «Эрзурумспора». Сможет ли хозяева прервать неудачную историю и обыграть именитого соперника, или «Галатасарай» наконец прервет свою безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

«Эрзурумспор» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в стартовом туре уверенно разгромила «Амед» (3:0). В атаке хозяева действуют не слишком результативно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, однако они забивают в нужные моменты. Оборона действует надежно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять матчей. Важно, что «Эрзурумспор» умеет играть с фаворитами – в прошлом сезоне в Первой лиге они демонстрировали характер и редко проигрывали. Психологическое преимущество дает и то, что «Галатасарай» находится в кризисе и не может выиграть уже пять матчей подряд.

«Галатасарай» переживает серьезный спад. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, причем проблемы наблюдаются в обоих направлениях. В атаке гости забивают в среднем 1,20 гола за последние пять игр, что для клуба уровня «Галатасарая» является низким показателем. Оборона выглядит катастрофически – в среднем 2,40 пропущенных мяча за последние пять матчей, и команда пропускает в девяти последних матчах подряд. В стартовом туре они сыграли вничью с «Чорумом» (2:2), а в товарищеских матчах уступили «Вильярреалу» (1:2), «Венеции» (0:3) и «Монце» (0:2). В очных встречах с «Эрзурумспором» «Галатасарай» забивает в четырех последних матчах, но нынешняя форма ставит под сомнение даже этот факт. Гостям срочно нужно прерывать кризис, но игра против боеспособного «Эрзурумспора» на выезде – непростое испытание.

Итоговый вывод: «Галатасарай» традиционно сильнее по составу и имеет историческое преимущество, но его текущая форма оставляет желать лучшего. «Эрзурумспор» находится в хорошем тонусе и дома способен отобрать очки у кого угодно. Учитывая кризис гостей и их проблемы в обороне, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Галатасарай» имеет полное преимущество: три победы при одной ничьей и ни одного поражения от «Эрзурумспора». При этом в четырех очных матчах «Галатасарай» забивает в каждом, что говорит о стабильности атаки против этого соперника. Однако текущая форма «Галатасарая» далека от идеала – пять матчей без побед и пропуски в девяти последних играх. «Эрзурумспор», напротив, не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч и уверенно стартовал в новом сезоне. Это создает предпосылки для ничейного исхода, несмотря на историческое преимущество гостей.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 4 (80%)
2
Забитых мячей
10
0.4
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 2 тур
Эрзурумспор
0 : 4
21.08.2026
Галатасарай
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 24 тур
Эрзурумспор
1 : 1
03.03.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 2 тур
Эрзурумспор
0 : 4
21.08.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
2 : 0
27.02.2021
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Эрзурумспор
1 : 2
24.10.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 24 тур
Эрзурумспор
1 : 1
03.03.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
1 : 0
28.09.2018
Эрзурумспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эрзурумспор
31
Matija Orbanić
ВР
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
3
Yakup Kırtay
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
65
Martín Rodríguez
ЦП
99
Mustafa Fettahoglu
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
10
Eren Tozlu
(К) ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Эрзурумспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Sefa Akgün
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
7
İlkan Sever
ЦФ
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
4-2-2-1-1
31
53
3
18
Муякич
4
Гершалиу
6
Байе
42
Овусу
65
99
9
Керк
10
2-2-2-3-1
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
11
Акгюн
7
Салаи
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
9
Керк
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
9
Керк
53
2
Эбоселе
2
Эбоселе
53
99
8
8
99
65
20
Кардозу
20
Кардозу
65
10
11
11
10
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
7
Салаи
90
Синго
90
Синго
7
Салаи
99
Лемина
18
Угочукву
18
Угочукву
99
Лемина
11
Акгюн
10
Сане
10
Сане
11
Акгюн
34
Торрейра
74
74
34
Торрейра
Остались в запасе
Эрзурумспор
Галатасарай
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
7
İlkan Sever
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
20
Илкай Гюндоган
ЦП
23
Каан Айхан
ЦЗ
24
Янкат Йылмаз
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
7
İlkan Sever
ЦФ
Остались в запасе
20
Илкай Гюндоган
ЦП
23
Каан Айхан
ЦЗ
24
Янкат Йылмаз
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Окан Бурук
Галатасарай
Точно не сыграют
Гюнай Гювенк
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Эрзурумспор» находится в хорошей форме и дома способен отобрать очки у кризисного «Галатасарая», который не может выиграть уже пять матчей подряд и регулярно пропускает. Гости традиционно сильнее по составу, но их текущее состояние вызывает серьезные сомнения. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Эрзурумспором» и «Галатасараем» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 1».

«Эрзурумспор» – «Галатасарай»: смотреть онлайн

4.30
Ничья
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Галатасарай Эрзурумспор
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