Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Эрзурумспором» и «Галатасараем» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева начали сезон с уверенной победы над «Амедом» (3:0) и с тремя очками расположились в верхней части таблицы. Гости, напротив, стартовали с домашней ничьей против «Чорума» (2:2) и находятся не в лучшем тонусе – команда не выигрывает в пяти последних матчах. При этом «Галатасарай» имеет подавляющее преимущество в очных встречах: три победы и одна ничья в четырех матчах против «Эрзурумспора». Сможет ли хозяева прервать неудачную историю и обыграть именитого соперника, или «Галатасарай» наконец прервет свою безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

«Эрзурумспор» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в стартовом туре уверенно разгромила «Амед» (3:0). В атаке хозяева действуют не слишком результативно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, однако они забивают в нужные моменты. Оборона действует надежно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять матчей. Важно, что «Эрзурумспор» умеет играть с фаворитами – в прошлом сезоне в Первой лиге они демонстрировали характер и редко проигрывали. Психологическое преимущество дает и то, что «Галатасарай» находится в кризисе и не может выиграть уже пять матчей подряд.

«Галатасарай» переживает серьезный спад. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, причем проблемы наблюдаются в обоих направлениях. В атаке гости забивают в среднем 1,20 гола за последние пять игр, что для клуба уровня «Галатасарая» является низким показателем. Оборона выглядит катастрофически – в среднем 2,40 пропущенных мяча за последние пять матчей, и команда пропускает в девяти последних матчах подряд. В стартовом туре они сыграли вничью с «Чорумом» (2:2), а в товарищеских матчах уступили «Вильярреалу» (1:2), «Венеции» (0:3) и «Монце» (0:2). В очных встречах с «Эрзурумспором» «Галатасарай» забивает в четырех последних матчах, но нынешняя форма ставит под сомнение даже этот факт. Гостям срочно нужно прерывать кризис, но игра против боеспособного «Эрзурумспора» на выезде – непростое испытание.

Итоговый вывод: «Галатасарай» традиционно сильнее по составу и имеет историческое преимущество, но его текущая форма оставляет желать лучшего. «Эрзурумспор» находится в хорошем тонусе и дома способен отобрать очки у кого угодно. Учитывая кризис гостей и их проблемы в обороне, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Галатасарай» имеет полное преимущество: три победы при одной ничьей и ни одного поражения от «Эрзурумспора». При этом в четырех очных матчах «Галатасарай» забивает в каждом, что говорит о стабильности атаки против этого соперника. Однако текущая форма «Галатасарая» далека от идеала – пять матчей без побед и пропуски в девяти последних играх. «Эрзурумспор», напротив, не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч и уверенно стартовал в новом сезоне. Это создает предпосылки для ничейного исхода, несмотря на историческое преимущество гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Эрзурумспор» находится в хорошей форме и дома способен отобрать очки у кризисного «Галатасарая», который не может выиграть уже пять матчей подряд и регулярно пропускает. Гости традиционно сильнее по составу, но их текущее состояние вызывает серьезные сомнения. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Эрзурумспором» и «Галатасараем» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 1».