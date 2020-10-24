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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Галатасарай
Эрзурумспор - Галатасарай: обзор матча 24 октября 2020
Эрзурумспор
24.10.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
45'
А. Новиковас (П)
20'
Э. Килинк
64'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Галатасарай
90'
+4
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Ю. Бельханда
89'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Э. Килинк
89'
Замена
Р. Донк
️️️️
О. Байрам
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
Э. Бассан
85'
Замена
А. Садику
️️️️
M. Albayrak
85'
77'
Желтая карточка
A. Turan
Замена
J. Hamroun
️️️️
А. Новиковас
77'
73'
Вторая желтая
Р. Фалькао
70'
Желтая карточка
О. Байрам
65'
Замена
A. Turan
️️️️
Р. Бабел
Замена
M. Donald
️️️️
G. Obertan
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалькао
Замена
I. Sissoko
️️️️
П. Бумаль
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Новиковас
45'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Килинк
Пас отдал
Р. Фалькао
6'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Эрзурумспор
10
Рашад Мухаммед
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Эмре Акбаба
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
1-1-3-5
30
44
20
Бумаль
12
Акдаг
17
Бассан
11
Новиковас
10
Рикарду
53
4
5
77
3-2-2-3
1
Кочук
23
Маркао
27
Люиндама
18
Байрам
3
Эльабделлауи
4
Сараччи
20
Бельханда
14
Антальялы
11
Килинк
8
Бабел
9
Фалькао
53
19
Садику
19
Садику
53
17
Бассан
10
Мухаммед
10
Мухаммед
17
Бассан
20
Бумаль
3
3
20
Бумаль
11
Новиковас
10
10
11
Новиковас
4
20
20
4
18
Байрам
4
Донк
4
Донк
18
Байрам
11
Килинк
8
Акбаба
8
Акбаба
11
Килинк
20
Бельханда
17
Джаглаян
17
Джаглаян
20
Бельханда
8
Бабел
10
10
8
Бабел
Остались в запасе
Эрзурумспор
Галатасарай
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Эрзурумспор - Галатасарай
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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