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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Эрзурумспор
Галатасарай - Эрзурумспор: обзор матча 28 сентября 2018
Галатасарай
28.09.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Эрзурумспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Эрзурумспор
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
90'
Желтая карточка
Фернандо
71'
Начало матча
Статистика матча Галатасарай - Эрзурумспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
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