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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Эрзурумспор
Галатасарай - Эрзурумспор: обзор матча 27 февраля 2021
Галатасарай
27.02.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Эрзурумспор
38'
М. Мохамед
45'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Эрзурумспор
90'
Желтая карточка
M. El Kabir
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Мохамед
85'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
А. Оникуру
83'
Замена
Р. Бабел
️️️️
A. Turan
83'
Желтая карточка
Т. Антальялы
82'
Желтая карточка
М. Мохамед
79'
77'
Замена
M. Murat Uçar
️️️️
O. Çelik
76'
Замена
Э. Бассан
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
Замена
Т. Антальялы
️️️️
О. Этебо
72'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Э. Килинк
72'
67'
Замена
M. El Kabir
️️️️
Рикарду
63'
Желтая карточка
A. Chahechouhe
47'
Желтая карточка
A. Teikeu
46'
Замена
Э. Рашани
️️️️
B. Ãagiran
ГОЛ! 2:0!
М. Мохамед
Пас отдал
К. Люиндама
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Мохамед
38'
Желтая карточка
О. Этебо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Эрзурумспор
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
4-2-1-3
16
Муслера
27
Люиндама
2
Йедлин
18
Байрам
23
Маркао
5
Этебо
83
Фернандеш
7
Оникуру
11
Килинк
10
42
Мохамед
3-1-5
1
3
Да Кошта
91
Бутко
55
92
77
88
99
15
30
7
Оникуру
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
7
Оникуру
5
Этебо
14
Антальялы
14
Антальялы
5
Этебо
11
Килинк
20
Бельханда
20
Бельханда
11
Килинк
10
8
Бабел
8
Бабел
10
42
Мохамед
9
Фалькао
9
Фалькао
42
Мохамед
88
77
77
88
99
17
Бассан
17
Бассан
99
10
Рикарду
14
14
10
Рикарду
77
19
Рашани
19
Рашани
77
Остались в запасе
Галатасарай
Эрзурумспор
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Фатих Терим
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Галатасарай - Эрзурумспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
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