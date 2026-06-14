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Испания – Кабо-Верде: прогноз и ставки на матч 15 июня 2026 с коэффициентом 1.9

14 июня 2026 9:22
Испания - Кабо-Верде
15 июн. 2026, понедельник 19:00 | Чемпионат мира, группа H, 1 тур
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1.90
Фора (-2.5) на Испанию
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15 июня 2026 года в 19:00 по московскому времени на чемпионате мира встретятся сборные Испании и Кабо-Верде.

Испания

Испанская сборная подходит к турниру в традиционно стабильной форме. Команда не проигрывает в десяти последних матчах и забивает в 18 из 20 последних. В атаке испанцы действуют результативно: в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем. В контрольных матчах перед чемпионатом мира испанцы обыграли Перу (3:1) и Сербию (3:0), сыграли вничью с Ираком (1:1) и Египтом (0:0). История личных встреч с Кабо-Верде отсутствует, но класс соперника и турнирный опыт говорят в пользу фаворита.

Кабо-Верде

Африканская сборная подходит к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в пяти последних матчах, в среднем 2.00 гола за пять игр (10 голов). Оборона при этом пропускает 1.20 в среднем. Кабо-Верде побеждает в трeх последних матчах, в том числе были разгромлены Бермудские острова (3:0) и Сербия (3:0). В товарищеских встречах также были ничья с Финляндией (1:1) и поражение от Чили (2:4). Гости умеют забивать, но против топ-сборной уровня Испании их оборона может не выдержать.

Факты о командах

Испания

  • За 5 матчей: 1.80 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывают в 10 последних матчах
  • Забивают в 18 из 20 матчей

Кабо-Верде

  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.20 пропущено
  • 3 победы подряд
  • Забивают в 5 последних матчах

Прогноз на матч Испания – Кабо-Верде

Испания является явным фаворитом благодаря классу игроков, опыту и длительной беспроигрышной серии. Кабо-Верде демонстрирует атакующий футбол, но его защита недостаточно надежна для противостояния с грандом. Вероятно, испанцы контролируют ход игры и добьются победы с разницей минимум в два мяча. Гол от африканской команды возможен, но вряд ли он повлияет на исход.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-2.5) на Испанию – коэффициент 1.90
  • Тотал голов больше 2.5

1.90
Фора (-2.5) на Испанию
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Кабо-Верде Испания
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