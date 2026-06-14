Кот-д'Ивуар

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Кот-д`Ивуара и Эквадора пройдет 15 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Африканская команда подходит к старту турнира после трех побед подряд, а южноамериканцы не знают поражений на протяжении 19 встреч – впечатляющая серия, которую трудно игнорировать. Обе сборные располагают мощными атакующими группами и надежной обороной, но кто сумеет добиться успеха в очном противостоянии и набрать первые очки на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Кот-дИвуара в последних пяти матчах демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем 2,4 гола за игру (всего 12 голов при четырех пропущенных). Команда побеждает в трех последних встречах подряд, а голевая серия ивуарийцев насчитывает уже девять матчей – они забивают стабильно и разнообразно. Важным аргументом в пользу «слонов» становится недавняя победа над Францией (2:1) и разгром Южной Кореи (4:0), что говорит о способности обыгрывать соперников разного стиля. При этом оборона Кот-дИвуара пропускает менее гола за игру (0,8), что позволяет чувствовать уверенность даже в равной игре.

Эквадор подходит к чемпионату с уникальной серией: 19 матчей без поражений – это показатель стабильности и ментальной прочности. В последних пяти играх южноамериканцы забили девять голов (в среднем 1,8) и пропустили всего три (0,6 за игру), а также забивают в пяти встречах кряду. Ничьи с Нидерландами и Марокко в товарищеских матчах демонстрируют, что Эквадор способен навязывать борьбу любому сопернику, а победы над Гватемалой (3:0) и Саудовской Аравией (2:1) подтверждают уверенность в атаке. Команда не проигрывает с ноября 2025 года, и этот фактор психологически давит на оппонентов.

Итоговый вывод: несмотря на яркую атаку Кот-д`Ивуара, серия Эквадора из 19 матчей без поражений выглядит весомее, а оборона южноамериканцев пропускает реже (0,6 против 0,8). В стартовом матче турнира на нейтральном поле Эквадор выглядит фаворитом благодаря системности и дисциплине, которые позволяют не проигрывать длительное время. Наш прогноз – победа сборной Эквадора.

Форма и история личных встреч

Команды подходят к игре в отличной форме: Кот-д`Ивуар выиграл три последних матча, а Эквадор не проигрывает уже 19 игр подряд. Ранее сборные не встречались между собой, поэтому для обеих сторон этот матч станет первой очной проверкой. Серия Эквадора без поражений дает ему моральное преимущество, тогда как ивуарийцы могут рассчитывать на более острую атаку.

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Чемпионат мира, 1 тур Кот-д'Ивуар 1 : 0 Эквадор



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Кот-д'Ивуар 1 Яхья Фофана ВР 3 Конан ЛЗ 20 Эммануэль Агбаду ЦЗ 17 Гела Дуэ ПЗ 5 Уилфрид Синго ПЗ 8 Франк Кессье (К) ЦП 6 Секо Фофана ЦП 24 Базумана Туре ЛФ 11 Ян Диоманде ЦФ 19 Николя Пепе ЦФ 12 Элье Ваи ЦФ Главный тренер Эмерса Фаэ Эквадор 1 Эрнан Галиндес ВР 4 Жоэль Ордоньес ЦЗ 6 Вильям Пачо ЦЗ 3 Пьеро Хинкапе ЦЗ 23 Мойзес Кайседо ОП 21 Алан Франко ЦП 15 Педро Вите ЦП 9 Джон Йебоа АП 19 Гонсало Плата ПВ 14 Алан Минда ПВ 13 Эннер Валенсия (К) ЦФ Главный тренер Себастьян Беккачече Кот-д'Ивуар 23 Альбан Лафон ВР 16 Мохамед Коне ВР 13 Кристофер Опери ЛЗ 2 Усман Дьоманде ЦЗ 7 Одилон Коссуну ЦЗ 21 Эван Н'Дика ЦЗ 18 Ибраим Сангаре ОП 26 Кристи Инao Улаи ЦП 4 Жан Мишель Сери ЦП 25 Парфе Гуягон АП 10 Симон Адингра ЛВ 15 Амад Диалло ПВ 14 Умар Диаките ЦФ 22 Эванн Гессан ЦФ 9 Анже-Йоан Бонни ЦФ Эквадор 12 Мойзес Рамирес ВР 22 Гонсало Валье ВР 26 Яимар Медина ЛЗ 7 Первис Эступиньян ЛЗ 25 Джексон Поросо ЦЗ 2 Феликс Торрес ЦЗ 17 Анхело Пресиадо ПЗ 5 Жорди Альсивар ОП 18 Денил Кастильо ОП 10 Кендри Паес АП 8 Антони Валенсия ПВ 11 Кевин Родригес ЦФ 20 Нильсон Ангуло ЦФ 16 Жорди Кайседо ЦФ 24 Жереми Аревало ЦФ 4-2-4 1 Фофана 3 Конан 17 Дуэ 20 Агбаду 5 Синго 8 Кессье 6 Фофана 24 Туре 12 Ваи 19 Пепе 11 Диоманде 3-1-2-3-1 1 Галиндес 4 Ордоньес 6 Пачо 3 Хинкапе 23 Кайседо 21 Франко 15 Вите 14 Минда 9 Йебоа 19 Плата 13 Валенсия 17 Дуэ 7 Коссуну 7 Коссуну 17 Дуэ 6 Фофана 18 Сангаре 18 Сангаре 6 Фофана 19 Пепе 26 Улаи 26 Улаи 19 Пепе 24 Туре 15 Диалло 15 Диалло 24 Туре 12 Ваи 9 Бонни 9 Бонни 12 Ваи 21 Франко 25 Поросо 25 Поросо 21 Франко 9 Йебоа 17 Пресиадо 17 Пресиадо 9 Йебоа 13 Валенсия 11 Родригес 11 Родригес 13 Валенсия 14 Минда 20 Ангуло 20 Ангуло 14 Минда Остались в запасе Кот-д'Ивуар Эквадор 23 Альбан Лафон ВР 16 Мохамед Коне ВР 13 Кристофер Опери ЛЗ 2 Усман Дьоманде ЦЗ 21 Эван Н'Дика ЦЗ 4 Жан Мишель Сери ЦП 25 Парфе Гуягон АП 10 Симон Адингра ЛВ 14 Умар Диаките ЦФ 22 Эванн Гессан ЦФ Главный тренер Эмерса Фаэ 12 Мойзес Рамирес ВР 22 Гонсало Валье ВР 26 Яимар Медина ЛЗ 7 Первис Эступиньян ЛЗ 2 Феликс Торрес ЦЗ 5 Жорди Альсивар ОП 18 Денил Кастильо ОП 10 Кендри Паес АП 8 Антони Валенсия ПВ 16 Жорди Кайседо ЦФ 24 Жереми Аревало ЦФ Главный тренер Себастьян Беккачече Остались в запасе 23 Альбан Лафон ВР 16 Мохамед Коне ВР 13 Кристофер Опери ЛЗ 2 Усман Дьоманде ЦЗ 21 Эван Н'Дика ЦЗ 4 Жан Мишель Сери ЦП 25 Парфе Гуягон АП 10 Симон Адингра ЛВ 14 Умар Диаките ЦФ 22 Эванн Гессан ЦФ Остались в запасе 12 Мойзес Рамирес ВР 22 Гонсало Валье ВР 26 Яимар Медина ЛЗ 7 Первис Эступиньян ЛЗ 2 Феликс Торрес ЦЗ 5 Жорди Альсивар ОП 18 Денил Кастильо ОП 10 Кендри Паес АП 8 Антони Валенсия ПВ 16 Жорди Кайседо ЦФ 24 Жереми Аревало ЦФ Главный тренер Эмерса Фаэ Главный тренер Себастьян Беккачече

Прогноз на победителя

В этом матче стоит отдать предпочтение сборной Эквадора благодаря ее феноменальной 19-матчевой серии без поражений и самой надежной обороне среди всех участников последних товарищеских встреч. Кот-д`Ивуар опасен в атаке, но против дисциплинированного южноамериканского блока ивуарийцам будет сложно забить больше одного гола. Рекомендуемая ставка – победа Эквадора с коэффициентом 2.55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Кот-д`Ивуара и Эквадора состоится 15 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».