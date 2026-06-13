Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Гаити и Шотландии пройдет 14 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Команды подходят к игре с разными атакующими показателями: шотландцы забивают в среднем 2,40 гола за последние пять матчей, тогда как гаитяне – 1,60. Однако оборона Гаити выглядит надежнее (0,80 пропущенных против 1,00 у Шотландии). Сможет ли африканская по духу команда (Гаити) преподнести сюрприз фавориту, или класс европейцев возьмет верх в стартовом матче турнира?
Кто победит в матче
Сборная Гаити подходит к первому в своей истории чемпионату мира с уверенной игрой в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила всего четыре гола (0,80 в среднем за игру). При этом гаитяне забили восемь голов (1,60 в среднем) и забивают в трех последних матчах подряд. В товарищеских встречах перед турниром Гаити разгромило Новую Зеландию (4:0) и сыграло вничью с Исландией (1:1), но уступило Перу (1:2) и Тунису (0:1). Дисциплинированная оборона и умение держать удар – главные козыри карибской команды.
Сборная Шотландии является явным фаворитом встречи по букмекерским котировкам. Команда демонстрирует мощную атаку: 12 голов в пяти последних матчах (2,40 в среднем за игру). Шотландцы разгромили Боливию (4:0) и Кюрасао (4:1) в товарищеских матчах, а также забили четыре гола Дании в квалификации чемпионата мира. Однако оборона вызывает вопросы – шотландцы пропускают в семи из девяти последних матчей (1,00 гола в среднем за последние пять игр).
Несмотря на разницу в классе и атакующей мощи (2,40 против 1,60), Гаити способна навязать борьбу благодаря надежной обороне (0,80 пропущенных). Шотландия часто пропускает, а гаитяне, в свою очередь, регулярно забивают (три матча подряд с голами). Учитывая, что для Шотландии этот матч – отличный шанс взять три очка, но при этом ее защита уязвима, Гаити вполне может рассчитывать на ничью. Наш вывод: Гаити как минимум не проиграет.
Форма и история личных встреч
Ранее сборные Гаити и Шотландии не пересекались в официальных или товарищеских матчах, поэтому очная статистика отсутствует и не дает преимущества ни одной из сторон. Текущая форма показывает, что Шотландия гораздо результативнее (2,40 гола за игру против 1,60 у Гаити), но оборона карибской команды значительно надежнее (0,80 пропущенных против 1,00). Учитывая, что шотландцы пропускают в семи из девяти последних встреч, а гаитяне забивают в трех матчах подряд, ничейный исход выглядит вполне вероятным.
Прогноз на победителя
Гаити не проиграет (двойной исход Х1). Гаитяне обладают надежной обороной (0,80 пропущенных в среднем за последние пять матчей) и забивают в трех последних играх подряд, тогда как Шотландия пропускает в семи из девяти последних встреч. Отсутствие истории личных встреч и текущая форма позволяют карибской команде рассчитывать как минимум на ничью. Ставка на Х1 с коэффициентом 2,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 1 тура группового этапа между сборными Гаити и Шотландии состоится 14 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».