Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Гаити и Шотландии пройдет 14 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Команды подходят к игре с разными атакующими показателями: шотландцы забивают в среднем 2,40 гола за последние пять матчей, тогда как гаитяне – 1,60. Однако оборона Гаити выглядит надежнее (0,80 пропущенных против 1,00 у Шотландии). Сможет ли африканская по духу команда (Гаити) преподнести сюрприз фавориту, или класс европейцев возьмет верх в стартовом матче турнира?

Кто победит в матче

Сборная Гаити подходит к первому в своей истории чемпионату мира с уверенной игрой в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила всего четыре гола (0,80 в среднем за игру). При этом гаитяне забили восемь голов (1,60 в среднем) и забивают в трех последних матчах подряд. В товарищеских встречах перед турниром Гаити разгромило Новую Зеландию (4:0) и сыграло вничью с Исландией (1:1), но уступило Перу (1:2) и Тунису (0:1). Дисциплинированная оборона и умение держать удар – главные козыри карибской команды.

Сборная Шотландии является явным фаворитом встречи по букмекерским котировкам. Команда демонстрирует мощную атаку: 12 голов в пяти последних матчах (2,40 в среднем за игру). Шотландцы разгромили Боливию (4:0) и Кюрасао (4:1) в товарищеских матчах, а также забили четыре гола Дании в квалификации чемпионата мира. Однако оборона вызывает вопросы – шотландцы пропускают в семи из девяти последних матчей (1,00 гола в среднем за последние пять игр).

Несмотря на разницу в классе и атакующей мощи (2,40 против 1,60), Гаити способна навязать борьбу благодаря надежной обороне (0,80 пропущенных). Шотландия часто пропускает, а гаитяне, в свою очередь, регулярно забивают (три матча подряд с голами). Учитывая, что для Шотландии этот матч – отличный шанс взять три очка, но при этом ее защита уязвима, Гаити вполне может рассчитывать на ничью. Наш вывод: Гаити как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

Ранее сборные Гаити и Шотландии не пересекались в официальных или товарищеских матчах, поэтому очная статистика отсутствует и не дает преимущества ни одной из сторон. Текущая форма показывает, что Шотландия гораздо результативнее (2,40 гола за игру против 1,60 у Гаити), но оборона карибской команды значительно надежнее (0,80 пропущенных против 1,00). Учитывая, что шотландцы пропускают в семи из девяти последних встреч, а гаитяне забивают в трех матчах подряд, ничейный исход выглядит вполне вероятным.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Чемпионат мира, 1 тур Гаити 0 : 1 Шотландия



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Гаити 1 Johny Placide (К) ВР 8 M. Experience ЦЗ 4 Ricardo Adé ЦЗ 5 Ханнес Делкруа ЦЗ 2 Карлан Аркю ПЗ 17 Дэнли Жан-Жак ОП 10 Жан-Рикне Беллегард ЦП 11 Луисиус Дон Дидсон ПВ 18 Вильсон Изидор ЦФ 20 Франтзди Пьеррот ЦФ 15 Рубен Провиденсе ЦФ Главный тренер Себастьян Минье Шотландия 1 Ангус Ганн ВР 3 Эндрю Робертсон (К) ЛЗ 2 Аарон Хики ЛЗ 5 Грант Хэнли ЦЗ 13 Джек Хендри ЦЗ 4 Скотт Мактоминей ЦП 19 Льюис Фергюсон ЦП 7 Джон МакГинн ЦП 17 Бен Доук ПВ 20 Лоуренс Шенклэнд ЦФ 10 Че Адамс ЦФ Главный тренер Стив Кларк Гаити 23 Josué Duverger ВР 12 Александр Пьер ВР 22 Жан-Кевин Дюверн ЦЗ 14 Garven-Michee Metusala ЦЗ 13 Duke Lacroix ЦЗ 3 Keeto Thermoncy ЦЗ 24 Wilguens Paugain ЦЗ 25 Доминик Симон ОП 7 Деррик Этьенн ЦП 6 Carl Fred Sainté ЦП 26 W. O. Pierre ЦП 21 Жосуэ Касимир ПВ 16 Ленни Жозеф ЦФ 19 Яссин Фортюн ЦФ 9 Дюкенс Назон ЦФ Шотландия 21 Крейг Гордон ВР 12 Лиам Келли ВР 6 Киран Тирни ЛЗ 24 Энтони Ролстон ЦЗ 15 Джон Суттар ЦЗ 16 Доминик Хайам ЦЗ 26 Скотт Маккена ЦЗ 22 Нэйтан Паттерсон ПЗ 23 Кенни МакЛин ЦП 8 Тайлер Флетчер ЦП 11 Райан Кристи АП 25 Финдли Кертис ЛФ 18 Джордж Херст ЦФ 9 Линдон Дайкс ЦФ 14 Росс Стюарт ЦФ 4-1-1-1-3 1 8 4 5 Делкруа 2 Аркю 17 Жан-Жак 10 Беллегард 11 Дидсон 15 Провиденсе 20 Пьеррот 18 Изидор 4-3-1-2 1 Ганн 3 Робертсон 5 Хэнли 13 Хендри 2 Хики 4 Мактоминей 19 Фергюсон 7 МакГинн 17 Доук 10 Адамс 20 Шенклэнд 11 Дидсон 21 Касимир 21 Касимир 11 Дидсон 18 Изидор 16 Жозеф 16 Жозеф 18 Изидор 15 Провиденсе 19 Фортюн 19 Фортюн 15 Провиденсе 2 Хики 22 Паттерсон 22 Паттерсон 2 Хики 20 Шенклэнд 23 МакЛин 23 МакЛин 20 Шенклэнд 17 Доук 11 Кристи 11 Кристи 17 Доук 7 МакГинн 25 Кертис 25 Кертис 7 МакГинн 10 Адамс 9 Дайкс 9 Дайкс 10 Адамс Остались в запасе Гаити Шотландия 23 Josué Duverger ВР 12 Александр Пьер ВР 22 Жан-Кевин Дюверн ЦЗ 14 Garven-Michee Metusala ЦЗ 13 Duke Lacroix ЦЗ 3 Keeto Thermoncy ЦЗ 24 Wilguens Paugain ЦЗ 25 Доминик Симон ОП 7 Деррик Этьенн ЦП 6 Carl Fred Sainté ЦП 26 W. O. Pierre ЦП 9 Дюкенс Назон ЦФ Главный тренер Себастьян Минье 21 Крейг Гордон ВР 12 Лиам Келли ВР 6 Киран Тирни ЛЗ 24 Энтони Ролстон ЦЗ 15 Джон Суттар ЦЗ 16 Доминик Хайам ЦЗ 26 Скотт Маккена ЦЗ 8 Тайлер Флетчер ЦП 18 Джордж Херст ЦФ 14 Росс Стюарт ЦФ Главный тренер Стив Кларк Остались в запасе 23 Josué Duverger ВР 12 Александр Пьер ВР 22 Жан-Кевин Дюверн ЦЗ 14 Garven-Michee Metusala ЦЗ 13 Duke Lacroix ЦЗ 3 Keeto Thermoncy ЦЗ 24 Wilguens Paugain ЦЗ 25 Доминик Симон ОП 7 Деррик Этьенн ЦП 6 Carl Fred Sainté ЦП 26 W. O. Pierre ЦП 9 Дюкенс Назон ЦФ Остались в запасе 21 Крейг Гордон ВР 12 Лиам Келли ВР 6 Киран Тирни ЛЗ 24 Энтони Ролстон ЦЗ 15 Джон Суттар ЦЗ 16 Доминик Хайам ЦЗ 26 Скотт Маккена ЦЗ 8 Тайлер Флетчер ЦП 18 Джордж Херст ЦФ 14 Росс Стюарт ЦФ Главный тренер Себастьян Минье Главный тренер Стив Кларк

Прогноз на победителя

Гаити не проиграет (двойной исход Х1). Гаитяне обладают надежной обороной (0,80 пропущенных в среднем за последние пять матчей) и забивают в трех последних играх подряд, тогда как Шотландия пропускает в семи из девяти последних встреч. Отсутствие истории личных встреч и текущая форма позволяют карибской команде рассчитывать как минимум на ничью. Ставка на Х1 с коэффициентом 2,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными Гаити и Шотландии состоится 14 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».