4 июня 2026 года в 22:00 сборные Испании и Ирака сыграют в товарищеском матче.

Испания

Испанцы – абсолютный фаворит. 8 матчей без поражений, в товарищеских встречах – 5 матчей без проигрыша. Атака мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных, не пропускают в 7 из 9 последних матчей. В прошлом матче ничья с Египтом (0:0) – исключение из правил. Дома Испания разрывает соперников.

Ирак

Ирак – крепкий азиатский середняк. 3 победы подряд, забивают в 4 последних матчах. Оборона на высоте: 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака приносит 1.20 гола за игру. В прошлом матче победа над Андоррой (1:0). Но против Испании в гостях шансов практически нет.

Факты о командах

Испания

8 матчей без поражений

За 5 матчей: 2.60 забито, 0.40 пропущено

Не пропускают в 7 из 9 матчей

Забивают в 16 из 18 матчей

Ничья с Египтом (0:0)

Ирак

3 победы подряд

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Победа над Андоррой (1:0)

Прогноз на матч Испания – Ирак

Испания – топ-сборная, Ирак – середняк. Разрыв в классе огромен. Испанцы дома должны побеждать с сухим счeтом. Ирак вряд ли сможет что-то противопоставить.

Рекомендованные ставки