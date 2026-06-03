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Испания – Ирак: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.57

03 июня 2026 8:48
Испания - Ирак
04 июн. 2026, четверг 22:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.57
Фора (-2.5) на Испанию
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4 июня 2026 года в 22:00 сборные Испании и Ирака сыграют в товарищеском матче.

Испания

Испанцы – абсолютный фаворит. 8 матчей без поражений, в товарищеских встречах – 5 матчей без проигрыша. Атака мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных, не пропускают в 7 из 9 последних матчей. В прошлом матче ничья с Египтом (0:0) – исключение из правил. Дома Испания разрывает соперников.

Ирак

Ирак – крепкий азиатский середняк. 3 победы подряд, забивают в 4 последних матчах. Оборона на высоте: 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака приносит 1.20 гола за игру. В прошлом матче победа над Андоррой (1:0). Но против Испании в гостях шансов практически нет.

Факты о командах

Испания

  • 8 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 0.40 пропущено
  • Не пропускают в 7 из 9 матчей
  • Забивают в 16 из 18 матчей
  • Ничья с Египтом (0:0)

Ирак

  • 3 победы подряд
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.60 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Победа над Андоррой (1:0)

Прогноз на матч Испания – Ирак

Испания – топ-сборная, Ирак – середняк. Разрыв в классе огромен. Испанцы дома должны побеждать с сухим счeтом. Ирак вряд ли сможет что-то противопоставить.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на Испанию – коэффициент 1.57
  • Тотал голов меньше 3.5

1.57
Фора (-2.5) на Испанию
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Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Ирак Испания
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