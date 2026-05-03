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«Челси» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 3.50

03 мая 2026 8:05
Челси - Ноттингем Форест
04 мая 2026, понедельник 17:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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3.50
Победа «Ноттингем Форест» с форой (0)
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4 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Ноттингем Форест». Встреча команд с разной турнирной динамикой: хозяева переживают катастрофический спад в чемпионате, а гости находятся в отличной форме и продолжают успешное выступление в Лиге Европы.

«Челси»

«Синие» подходят к матчу после выхода в финал Кубка Англии, где был обыгран «Лидс» (1:0), но в чемпионате команда переживает катастрофический отрезок – пять поражений подряд. «Челси» пропускает в 12 последних матчах АПЛ и демонстрирует нестабильную игру в обороне. Жоао Педро с 22 голами в 49 матчах остаeтся главной ударной силой. Команда стабильно забивает в пяти последних турах, но оборона сводит на нет все усилия в атаке. «Челси» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против «Ноттингем Форест» и забивает в четырeх последних очных встречах.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» подходят к матчу после разгромной гостевой победы над «Сандерлендом» (5:0) и выхода в финал Лиги Европы, где был обыгран «Астон Вилла» (1:0). Команда не проигрывает на протяжении шести последних матчей АПЛ и демонстрирует отличную результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Морган Гиббс-Уайт с 16 голами в 50 матчах является лучшим бомбардиром. «Ноттингем Форест» пропускает в среднем 0.40 гола за игру и одержал четыре победы подряд во всех турнирах.

Факты о командах

«Челси»

  • Проигрывает в 5 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 5 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 12 последних матчах АПЛ
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против «Ноттингем Форест»
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 8 последних матчах во всех турнирах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Победа в 4 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Челси» – «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» находится в отличной форме и демонстрирует впечатляющую результативность. «Челси» переживает катастрофический спад в АПЛ и пропускает в 12 матчах подряд. Несмотря на историческое преимущество «синих» в очных встречах, текущая форма «лесников» выглядит значительно предпочтительнее. Ожидаем, что гости как минимум не уступят на «Стэмфорд Бридж».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ноттингем Форест» с форой (0) – коэффициент 3.50
  • Обе забьют – да

3.50
Победа «Ноттингем Форест» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Челси
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