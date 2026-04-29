«Шахтер» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 3.8

29 апреля 2026 8:55
Шахтер - Кристал Пэлас
30 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/2 финала
30 апреля на «Арене Львов» состоится первый полуфинальный матч Лиги Конференций, в котором донецкий «Шахтер» примет «Кристал Пэлас». Встреча команд с разных полюсов европейского футбола обещает быть интересной. «Горняки» продолжают борьбу за еврокубковый трофей, а лондонцы пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Шахтер»

«Горняки» подходят к полуфиналу в статусе одного из фаворитов турнира. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах Лиги Конференций и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. «Шахтер» забивает в 15 последних матчах во всех турнирах и одержал три победы подряд в чемпионате Украины. В четвертьфинале команда прошла АЗ Алкмар (3:0 дома и 2:2 в гостях). Кауан Элиаз с 12 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» подходят к полуфиналу после гостевого поражения от «Ливерпуля» (1:3) в АПЛ. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах Лиги Конференций и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. «Кристал Пэлас» не проигрывает в 7 из 8 последних матчей Лиги Конференций и прошeл «Фиорентину» в четвертьфинале (3:0 дома и 1:2 в гостях).

Факты о командах

«Шахтер»

  • Забивает в 4 последних матчах Лиги Конференций
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в 15 последних матчах во всех турнирах
  • Победа в 3 последних матчах

«Кристал Пэлас»

  • Забивает в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей Лиги Конференций
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас»

«Шахтер» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную результативность, забивая в 15 последних матчах. «Кристал Пэлас» неудачно выступил в последнем туре АПЛ, но стабилен в Лиге Конференций. Учитывая атакующий потенциал «горняков» и фактор домашнего стадиона, ожидаем победу хозяев в первом матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 3.8
  • Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 1.5

Автор: Ланьков Роман
Другие прогнозы
30.04.2026
19:00
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Иттифака»
30.04.2026
21:00
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Холуд - Аль-Фейха
Победа «Аль-Холуда» с форой (0)
30.04.2026
22:00
1.86
Лига Европы, 1/2 финала
Брага - Фрайбург
Обе забьют — да
30.04.2026
22:00
2.05
Лига Европы, 1/2 финала
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Тотал матча больше 2.5
30.04.2026
22:00
1.60
Лига конференций, 1/2 финала
Райо Вальекано - Страсбур
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
30.04.2026
22:00
3.80
Лига конференций, 1/2 финала
Шахтер - Кристал Пэлас
Победа «Шахтера»
