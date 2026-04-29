30 апреля на «Арене Львов» состоится первый полуфинальный матч Лиги Конференций, в котором донецкий «Шахтер» примет «Кристал Пэлас». Встреча команд с разных полюсов европейского футбола обещает быть интересной. «Горняки» продолжают борьбу за еврокубковый трофей, а лондонцы пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Шахтер»

«Горняки» подходят к полуфиналу в статусе одного из фаворитов турнира. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах Лиги Конференций и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. «Шахтер» забивает в 15 последних матчах во всех турнирах и одержал три победы подряд в чемпионате Украины. В четвертьфинале команда прошла АЗ Алкмар (3:0 дома и 2:2 в гостях). Кауан Элиаз с 12 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» подходят к полуфиналу после гостевого поражения от «Ливерпуля» (1:3) в АПЛ. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах Лиги Конференций и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. «Кристал Пэлас» не проигрывает в 7 из 8 последних матчей Лиги Конференций и прошeл «Фиорентину» в четвертьфинале (3:0 дома и 1:2 в гостях).

Факты о командах

«Шахтер»

Забивает в 4 последних матчах Лиги Конференций

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 15 последних матчах во всех турнирах

Победа в 3 последних матчах

«Кристал Пэлас»

Забивает в 3 последних матчах Лиги Конференций

Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей Лиги Конференций

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас»

«Шахтер» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную результативность, забивая в 15 последних матчах. «Кристал Пэлас» неудачно выступил в последнем туре АПЛ, но стабилен в Лиге Конференций. Учитывая атакующий потенциал «горняков» и фактор домашнего стадиона, ожидаем победу хозяев в первом матче.

