Вильярреал - Сельта
26 апр. 2026, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 32 тур
26 апреля в 33-м туре Примеры сыграют «Вильярреал» и «Сельта». Матч в Вильярреале начнется в 22:00 (мск).
«Вильярреал»
Команда Марселино Гарсии Тораля с 62 очками занимает 3-е место в Примере. «Вильярреал» добыл 19 побед, 5 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 57:37.
Последние результаты:
- 23.04.26 «Овьедо» – «Вильярреал» – 1:1;
- 12.04.26 «Атлетик» – «Вильярреал» – 1:2;
- 06.04.26 «Жирона» – «Вильярреал» – 1:0.
«Сельта»
«Сельта» набрала 44 очка и занимает 7-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 44:41.
Предыдущие результаты:
- 22.04.26 «Барселона» – «Сельта» – 1:0;
- 16.04.26 «Сельта» – «Фрайбург» – 1:3;
- 12.04.26 «Сельта» – «Овьедо» – 0:3.
Очные встречи
- 31.08.25 «Сельта» – «Вильярреал» – 1:1;
- 23.04.25 «Сельта» – «Вильярреал» – 3:0;
- 26.08.24 «Вильярреал» – «Сельта» – 4:3.
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Сельта»
«Сельта» отчаянно бьется за еврокубки с «Хетафе», а «Вильярреал» старается обойти «Атлетико» в гонке за 3-е место (благо, «матрасники» в этом сильно помогают). Команда Хиральдеса достойно смотрелась против «Барселоны» и наверняка даст бой еще одному сопернику из группы лидеров.
- Прогноз – Х2 с кф. 1.85.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.