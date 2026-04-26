«Вильярреал» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2026 8:38
Вильярреал - Сельта
26 апр. 2026, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 32 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Х2
Сделать ставку

26 апреля в 33-м туре Примеры сыграют «Вильярреал» и «Сельта». Матч в Вильярреале начнется в 22:00 (мск).

«Вильярреал»

Команда Марселино Гарсии Тораля с 62 очками занимает 3-е место в Примере. «Вильярреал» добыл 19 побед, 5 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 57:37.

Последние результаты:

  • 23.04.26 «Овьедо» – «Вильярреал» – 1:1;
  • 12.04.26 «Атлетик» – «Вильярреал» – 1:2;
  • 06.04.26 «Жирона» – «Вильярреал» – 1:0.

«Сельта»

«Сельта» набрала 44 очка и занимает 7-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 44:41.

Предыдущие результаты:

  • 22.04.26 «Барселона» – «Сельта» – 1:0;
  • 16.04.26 «Сельта» – «Фрайбург» – 1:3;
  • 12.04.26 «Сельта» – «Овьедо» – 0:3.

Очные встречи

  • 31.08.25 «Сельта» – «Вильярреал» – 1:1;
  • 23.04.25 «Сельта» – «Вильярреал» – 3:0;
  • 26.08.24 «Вильярреал» – «Сельта» – 4:3.

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Сельта»

«Сельта» отчаянно бьется за еврокубки с «Хетафе», а «Вильярреал» старается обойти «Атлетико» в гонке за 3-е место (благо, «матрасники» в этом сильно помогают). Команда Хиральдеса достойно смотрелась против «Барселоны» и наверняка даст бой еще одному сопернику из группы лидеров.

  • Прогноз – Х2 с кф. 1.85.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.

1.85
Х2
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
