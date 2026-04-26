Осасуна - Севилья
26 апр. 2026, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 32 тур
26 апреля в 33-м туре Примеры встречаются «Осасуна» и «Севилья». Игра в Памплоне начнется в 19:30 (мск).
«Осасуна»
Команда Алессио Лиши с 39 очками занимает 10-е место в Примере. От еврокубковой зоны памплонцы отстают на 5 очков, а зону вылета опережают на 6.
Последние результаты:
- 21.04.26 «Атлетик» – «Осасуна» – 1:0;
- 12.04.26 «Осасуна» – «Бетис» – 1:1;
- 05.04.26 «Алавес» – «Осасуна» – 2:2.
«Севилья»
«Севилья» набрала 34 очка и занимает 17-е место. Подопечные Луиса Гарсии на 1 очко опережают «Алавес», идущий в зоне вылета. У «Севильи» – худшая защита в Примере (53 пропущенных).
Предыдущие результаты:
- 23.04.26 «Леванте» – «Севилья» – 2:0;
- 11.04.26 «Севилья» – «Атлетико» – 2:1;
- 05.04.26 «Овьедо» – «Севилья» – 1:0.
Очные встречи
- 08.11.25 «Севилья» – «Осасуна» – 1:0;
- 24.04.25 «Осасуна» – «Севилья» – 1:0;
- 02.12.24 «Севилья» – «Осасуна» – 1:1.
Прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья»
Плотность в середине таблицы Примеры так велика, что занимающая 10-е место «Осасуна» может как побороться за еврокубки, так и вылететь. «Севилья» же отчаянно бьется за каждое очко. Команды редко радуют результативностью в очных встречах, и даже слабая игра «Севильи» в обороне не сломает традицию.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.70.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.