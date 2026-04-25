«Галатасарай» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.50

25 апреля 2026 11:34
Галатасарай - Фенербахче
26 апр. 2026, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 31 тур
26 апреля на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле состоится главное турецкое дерби – «Галатасарай» примет «Фенербахче». Встреча лидеров чемпионата имеет колоссальное значение в борьбе за чемпионство. Команды разделяет всего четыре очка, и победа может стать решающей в золотой гонке.

«Галатасарай»

«Львы» возглавляют турнирную таблицу и имеют в активе больше всех побед в лиге – 22. Команда является самой результативной – 69 голов в 30 турах, а Виктор Осимхен с 19 голами в 30 матчах остаeтся главной ударной силой. «Галатасарай» не проигрывает в трeх последних турах и стабильно забивает в семи матчах подряд. На своeм поле команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей. Однако оборона оставляет желать лучшего – 7 пропущенных мячей в пяти последних играх.

«Фенербахче»

«Канарейки» идут на втором месте и не проигрывают на протяжении 16 из 17 последних матчей Суперлиги. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Талиска с 23 голами в 39 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги. «Фенербахче» не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей против «Галатасарая» и забивает в трeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 7 последних матчах Суперлиги
  • Лучшая разница мячей в турнире – 46
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей дома
  • Пропускает в 6 последних матчах

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Суперлиги
  • Не проигрывает в 16 из 17 последних матчей Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей против «Галатасарая»
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Галатасарая»

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Фенербахче»

Главное турецкое дерби обещает быть напряжeнным и результативным. «Галатасарай» имеет преимущество домашнего поля и является самой результативной командой лиги. «Фенербахче» демонстрирует впечатляющую беспроигрышную серию и традиционно удачно играет в гостях против «львов». Учитывая атакующий потенциал обеих команд и проблемы в обороне, ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.50
  • Тотал матча больше 2.5

Автор: Бестужев Павел
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
