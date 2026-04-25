26 апреля на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле состоится главное турецкое дерби – «Галатасарай» примет «Фенербахче». Встреча лидеров чемпионата имеет колоссальное значение в борьбе за чемпионство. Команды разделяет всего четыре очка, и победа может стать решающей в золотой гонке.

«Галатасарай»

«Львы» возглавляют турнирную таблицу и имеют в активе больше всех побед в лиге – 22. Команда является самой результативной – 69 голов в 30 турах, а Виктор Осимхен с 19 голами в 30 матчах остаeтся главной ударной силой. «Галатасарай» не проигрывает в трeх последних турах и стабильно забивает в семи матчах подряд. На своeм поле команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей. Однако оборона оставляет желать лучшего – 7 пропущенных мячей в пяти последних играх.

«Фенербахче»

«Канарейки» идут на втором месте и не проигрывают на протяжении 16 из 17 последних матчей Суперлиги. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Талиска с 23 голами в 39 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги. «Фенербахче» не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей против «Галатасарая» и забивает в трeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Галатасарай»

Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги

Забивает в 7 последних матчах Суперлиги

Лучшая разница мячей в турнире – 46

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей дома

Пропускает в 6 последних матчах

«Фенербахче»

Не проигрывает в 4 последних матчах Суперлиги

Не проигрывает в 16 из 17 последних матчей Суперлиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 последних гостевых матчей против «Галатасарая»

Забивает в 3 последних очных матчах против «Галатасарая»

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Фенербахче»

Главное турецкое дерби обещает быть напряжeнным и результативным. «Галатасарай» имеет преимущество домашнего поля и является самой результативной командой лиги. «Фенербахче» демонстрирует впечатляющую беспроигрышную серию и традиционно удачно играет в гостях против «львов». Учитывая атакующий потенциал обеих команд и проблемы в обороне, ожидаем результативный футбол с обменом голами.

