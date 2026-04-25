«Ротор» – «Волга» Ульяновск: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 2.5

25 апреля 2026 9:31
Ротор - Волга
26 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 31 тур
2.50
Победа «Ротора» с форой (-1)
26 апреля на «Волгоград Арене» состоится матч 31-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» примет ульяновскую «Волгу». Встреча команды, находящейся в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ, и середняка турнирной таблицы. Хозяева демонстрируют впечатляющую победную серию, тогда как гости пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Ротор»

Волгоградцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги. Команда одержала шесть побед подряд и стабильно забивает в девяти последних турах. Разгром «Родины» (2:0) в прошлом матче стал ярким подтверждением атакующего потенциала – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Оборона «Ротора» также заслуживает похвалы – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Илья Сафронов с 7 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром команды.

«Волга» Ульяновск

Ульяновцы подходят к матчу после домашней победы над «Чайкой» (2:1) и находятся в середине турнирной таблицы. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Оборона «Волги» выглядит достойно – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Дмитрий Каменщиков с 6 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. На выезде ульяновцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Ротор»

  • Победа в 6 последних матчах Первой лиги
  • Забивает в 9 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Волги»

«Волга» Ульяновск

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей Первой лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Ротора»
  • Победа в последнем матче над «Чайкой» (2:1)

Прогноз на матч «Ротор» – «Волга» Ульяновск

«Ротор» является безоговорочным фаворитом встречи и одержал шесть побед подряд. Команда демонстрирует впечатляющую результативность и надeжную игру в обороне. «Волга» традиционно неуступчива на выезде, но сдержать атакующую мощь волгоградцев будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ротора» с форой (-1) – коэффициент 2.5
  • Индивидуальный тотал «Ротора» больше 1.5

Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Волга Ротор
