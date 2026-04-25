26 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 27-го тура чемпионата России. Лишившийся лидерства «Зенит» попробует не потерять очки в домашнем матче с «Ахматом» Станислава Черчесова.

«Зенит»

На неделе «Зенит» выдал тоскливое зрелище в Москве, расписав мировую с «Локомотивом». Конкурент («Краснодар») воспользовался очередной осечкой питерцев и команда Сергея Семака опустилась на вторую строчку в таблице.

Необходимо признать, что у «сине-бело-голубых» наметился застой по части атакующих действий. «Зенит» играет в осторожной манере + полностью проваливается именитый новобранец Джон Дуран, фактически «отбывающий номер» в Питере.

Последние три игры:

Локомотив – Зенит 0:0

Динамо Махачкала – Зенит 0:1

Зенит – Краснодар 1:1

«Ахмат»

Грозненцы не решают никаких турнирных задач. Подопечные Черчесова не участвуют в борьбе за выживание, но и не претендуют на высокие места. Нынешний «Ахмат» – добротный середняк, который способен «пощипать» фаворитов.

Последние три игры:

Ахмат – Балтика 1:1

Спартак – Ахмат 3:1

Крылья Советов – Ахмат 2:2

Очные встречи

Зенит – Ахмат 2:1

Ахмат – Зенит 1:0

Ахмат – Зенит 1:2

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»

«Зенит» снова устремился в погоню за «Краснодаром» и не может терять очки. Впрочем, «вскрыть» упертую команду Станислава Черчесова будет непросто, особенно если учесть, что из-за дисквалификации не сыграет Максим Глушенков. У питерцев и без того наметился кризис жанра в нападении, а в придачу ко всему мимо состава «пролетает» немаловажный исполнитель.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, коэффициент – 2,03. Прогноз на счет – 1:0/0:0.