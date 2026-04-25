26 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 27-го тура чемпионата России. Лишившийся лидерства «Зенит» попробует не потерять очки в домашнем матче с «Ахматом» Станислава Черчесова.
«Зенит»
На неделе «Зенит» выдал тоскливое зрелище в Москве, расписав мировую с «Локомотивом». Конкурент («Краснодар») воспользовался очередной осечкой питерцев и команда Сергея Семака опустилась на вторую строчку в таблице.
Необходимо признать, что у «сине-бело-голубых» наметился застой по части атакующих действий. «Зенит» играет в осторожной манере + полностью проваливается именитый новобранец Джон Дуран, фактически «отбывающий номер» в Питере.
Последние три игры:
- Локомотив – Зенит 0:0
- Динамо Махачкала – Зенит 0:1
- Зенит – Краснодар 1:1
«Ахмат»
Грозненцы не решают никаких турнирных задач. Подопечные Черчесова не участвуют в борьбе за выживание, но и не претендуют на высокие места. Нынешний «Ахмат» – добротный середняк, который способен «пощипать» фаворитов.
Последние три игры:
- Ахмат – Балтика 1:1
- Спартак – Ахмат 3:1
- Крылья Советов – Ахмат 2:2
Очные встречи
- Зенит – Ахмат 2:1
- Ахмат – Зенит 1:0
- Ахмат – Зенит 1:2
Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»
«Зенит» снова устремился в погоню за «Краснодаром» и не может терять очки. Впрочем, «вскрыть» упертую команду Станислава Черчесова будет непросто, особенно если учесть, что из-за дисквалификации не сыграет Максим Глушенков. У питерцев и без того наметился кризис жанра в нападении, а в придачу ко всему мимо состава «пролетает» немаловажный исполнитель.
Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, коэффициент – 2,03. Прогноз на счет – 1:0/0:0.