Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 2.03

25 апреля 2026 9:55
Зенит - Ахмат
26 апр. 2026, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Тотал меньше 2,5 голов
Сделать ставку

26 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 27-го тура чемпионата России. Лишившийся лидерства «Зенит» попробует не потерять очки в домашнем матче с «Ахматом» Станислава Черчесова.

«Зенит»

На неделе «Зенит» выдал тоскливое зрелище в Москве, расписав мировую с «Локомотивом». Конкурент («Краснодар») воспользовался очередной осечкой питерцев и команда Сергея Семака опустилась на вторую строчку в таблице.

Необходимо признать, что у «сине-бело-голубых» наметился застой по части атакующих действий. «Зенит» играет в осторожной манере + полностью проваливается именитый новобранец Джон Дуран, фактически «отбывающий номер» в Питере.

Последние три игры:

  • Локомотив – Зенит 0:0
  • Динамо Махачкала – Зенит 0:1
  • Зенит – Краснодар 1:1

«Ахмат»

Грозненцы не решают никаких турнирных задач. Подопечные Черчесова не участвуют в борьбе за выживание, но и не претендуют на высокие места. Нынешний «Ахмат» – добротный середняк, который способен «пощипать» фаворитов.

Последние три игры:

  • Ахмат – Балтика 1:1
  • Спартак – Ахмат 3:1
  • Крылья Советов – Ахмат 2:2

Очные встречи

  • Зенит – Ахмат 2:1
  • Ахмат – Зенит 1:0
  • Ахмат – Зенит 1:2

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»

«Зенит» снова устремился в погоню за «Краснодаром» и не может терять очки. Впрочем, «вскрыть» упертую команду Станислава Черчесова будет непросто, особенно если учесть, что из-за дисквалификации не сыграет Максим Глушенков. У питерцев и без того наметился кризис жанра в нападении, а в придачу ко всему мимо состава «пролетает» немаловажный исполнитель.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, коэффициент – 2,03. Прогноз на счет – 1:0/0:0.

Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 