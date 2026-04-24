25 апреля на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» примет «Атлетик». Встреча команд с разными турнирными задачами обещает быть напряжeнной: «матрасники» пытаются удержаться в зоне Лиги чемпионов, а баски борются за попадание в еврокубки.

«Атлетико»

Мадридцы переживают тяжелейший отрезок сезона и потерпели четыре поражения подряд в Ла Лиге. Вылет из Кубка Испании от «Реал Сосьедада» в серии пенальти и поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов стали серьeзными психологическими ударами. Оборона «Атлетико» выглядит крайне уязвимо – 9 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Хулиан Альварес с 19 голами в 50 матчах остаeтся главной ударной силой. Исторически «матрасники» доминируют над «Атлетиком» дома, одержав три победы подряд.

«Атлетик»

Баски подходят к матчу после домашней победы над «Осасуной» (1:0), которая прервала серию неудач. Команда проиграла три последних гостевых матча Ла Лиги и испытывает проблемы с результативностью – всего 4 гола в пяти последних играх. Горка Гурусета с 15 голами в 42 матчах является лучшим бомбардиром и главной надеждой гостей в нападении. Оборона «Атлетика» также не впечатляет – 8 пропущенных мячей в пяти последних матчах.

Факты о командах

«Атлетико»

Проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 8 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Победа в 3 последних домашних очных матчах против «Атлетика»

Забивает в 11 последних матчах во всех турнирах

«Атлетик»

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 21 из 23 последних матчей

Проиграл 3 последних очных матча на «Метрополитано»

Прогноз на матч «Атлетико» – «Атлетик»

«Атлетико» находится в очевидном кризисе и потерпел четыре поражения подряд в чемпионате, однако «Метрополитано» остаeтся местом, где команда традиционно сильна. «Атлетик» крайне неудачно играет на выезде и проиграл три последних гостевых матча. Историческое преимущество мадридцев в домашних очных встречах слишком велико. Ожидаем, что «матрасники» сумеют прервать серию неудач и одержат важную победу.

