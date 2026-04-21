«Металлист 1925» – «Чернигов»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 1.50

21 апреля 2026 10:15
Металлист 1925 - Чернигов
22 апр. 2026, среда 18:00 | Украина. Кубок, 1/2 финала
1.50
Победа «Металлиста 1925» с форой (-1.5)
22 апреля на стадионе «Металлист» в Харькове состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором «Металлист 1925» примет «Чернигов». Встреча команды Премьер-лиги и представителя Первой лиги обещает стать серьeзным испытанием для гостей. Хозяева находятся в отличной форме и демонстрируют впечатляющую надeжность в обороне.

«Металлист 1925»

Харьковчане подходят к полуфиналу в статусе явного фаворита. Команда одержала три победы подряд в Кубке Украины и неизменно забивает в этих встречах. Разгром «Локомотива» со счeтом 3:0 в четвертьфинале стал ярким подтверждением атакующего потенциала и оборонительной надeжности хозяев. «Металлист 1925» не пропускает на протяжении пяти последних матчей во всех турнирах – показатель, достойный финалиста. Атака команды также впечатляет: 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч.

«Чернигов»

Гости также добрались до полуфинала, одержав три победы подряд в Кубке, включая драматичную серию пенальти против «Феникса-Мариуполя». Однако уровень соперников «Чернигова» был заметно ниже. Команда выступает в Первой лиге и испытывает серьeзные проблемы в гостевых кубковых матчах – шесть встреч без побед на выезде. Оборона «Чернигова» выглядит достойно (3 пропущенных мяча в пяти играх), но с атакой уровня Премьер-лиги гости ещe не сталкивались.

Факты о командах

«Металлист 1925»

  • Победа в 3 последних матчах Кубка Украины
  • Не пропускает в 5 последних матчах во всех турнирах
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.00 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка Украины

«Чернигов»

  • Победа в 3 последних матчах Кубка Украины
  • Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах Кубка Украины
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Проиграл последний выездной матч в Первой лиге «Металлисту» (1:2)

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Чернигов»

Разница в классе между командами Премьер-лиги и Первой лиги слишком велика. «Металлист 1925» находится в отличной форме, не пропускает на протяжении пяти матчей подряд и уверенно разбирается с соперниками любого уровня. «Чернигов» демонстрирует характер в Кубке, но гостевые матчи даются команде крайне тяжело. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Металлиста 1925» с форой (-1.5) – коэффициент 1.50
  • Индивидуальный тотал «Металлиста 1925» больше 2

Автор: Рассказов Михаил
Украина. Кубок Чернигов Металлист 1925
