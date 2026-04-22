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Металлист 1925 - Чернигов: обзор матча 22 апреля 2026

Металлист 1925
22.04.2026, среда, 18:00
Украина. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Чернигов
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Металлист 1925 - Чернигов
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Посещаемость:
526
Новости команд
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Металлист 1925
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Украина. Кубок, Финал
Чернигов
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20.05.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист 1925
1 : 1
16.05.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Металлист 1925
2 : 2
12.05.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
0 : 1
24.05.2026
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист 1925
1 : 1
16.05.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Металлист 1925
2 : 2
12.05.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист 1925
0 : 1
03.05.2026
Полесье
Украина. Кубок, Финал
Чернигов
1 : 3
20.05.2026
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Металлист 1925
0 : 0
22.04.2026
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0 : 0
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Феникс-Мариуполь
Украина. Кубок, 1/8 финала
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1 : 1
28.10.2025
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