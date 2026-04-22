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Расписание матчей
Украина. Кубок
Металлист 1925 - Чернигов
Металлист 1925 - Чернигов: обзор матча 22 апреля 2026
Металлист 1925
22.04.2026, среда, 18:00
Украина. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Чернигов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Металлист 1925 - Чернигов
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Посещаемость:
526
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16.05.2026
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Украина. Премьер-лига, 28 тур
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0 : 1
24.05.2026
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Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист 1925
1 : 1
16.05.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Металлист 1925
2 : 2
12.05.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
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0 : 1
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