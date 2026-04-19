«Днепр» Могилев – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.40

19 апреля 2026 8:21
Днепр - Торпедо-БелАЗ
20 апр. 2026, понедельник 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 4 тур
1.40
«Торпедо-БелАЗ» не проиграет (X2)
20 апреля в рамках 4-го тура белорусской Высшей лиги могилeвский «Днепр» на своeм поле примет жодинское «Торпедо-БелАЗ». Хозяева находятся в середине таблицы, а гости – чуть ниже. «Торпедо-БелАЗ» имеет феноменальную статистику личных встреч и является фаворитом.

«Днепр» Могилев

Хозяева подходят к этому матчу в неплохой форме. В последних 5 играх они забивают 1.2 гола в среднем и пропускают столько же. Оборона и атака сбалансированы. В личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» у «Днепра» статистика удручающая: 17 матчей без побед! Это просто феноменальное доминирование гостей. В последней игре «Днепр» обыграл «Белшину» (2:1) и продолжает набирать очки.

«Торпедо-БелАЗ»

Гости подходят к этому матчу с огромным психологическим преимуществом: 17 матчей без поражений в очных встречах с «Днепром»! Команда забивает в 7 из 9 последних очных матчах. В атаке скромно – 0.8 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем. В гостях «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последней игре жодинцы проиграли «Динамо Минск» (0:1) и прервали свою небольшую беспроигрышную серию.

Факты о командах

«Днепр» Могилев

  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть у «Торпедо-БелАЗ» в 17 последних очных матчах
  • 11-е место в таблице
  • Обыграл «Белшину» в последнем туре (2:1)

«Торпедо-БелАЗ»

  • Семнадцать матчей без поражений в очных встречах с «Днепром» – феноменальная статистика
  • Забивает в 7 из 9 последних очных матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей
  • 13-е место в таблице

Прогноз на матч «Днепр» Могилев – «Торпедо-БелАЗ»

Статистика личных встреч не оставляет сомнений: «Торпедо-БелАЗ» – настоящий кошмар для «Днепра». 17 матчей без поражений! Гости имеют психологическое преимущество и традиционно успешно играют против могилeвцев. Хозяева находятся в неплохой форме, но против такой истории это вряд ли поможет. «Торпедо-БелАЗ» должен как минимум не проиграть, продолжая свою феноменальную серию в этом противостоянии.

Рекомендованные ставки

  • «Торпедо-БелАЗ» не проиграет (X2) – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Днепр
