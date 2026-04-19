19 апреля в центральном матче 33-го тура АПЛ встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра в Манчестере начнется в 18:30 (мск).
«Манчестер Сити»
Команда Пепа Гвардиолы с 64 очками занимает 2-е место в АПЛ. «Манчестер Сити» добыл 19 побед, 7 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 63:28.
Последние результаты:
- 12.04.26 «Челси» – «МС» – 0:3;
- 04.04.26 «МС» – «Ливерпуль» – 4:0;
- 22.03.26 «Арсенал» – «МС» – 0:2.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 70 очков и опережает «горожан» на 6 очков, проведя на матч больше. Подопечные Микеля Артеты добыли 21 победу, 7 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 62:24.
Предыдущие результаты:
- 15.04.26 «Арсенал» – «Спортинг» – 0:0;
- 11.04.26 «Арсенал» – «Борнмут» – 1:2;
- 07.04.26 «Спортинг» – «Арсенал» – 0:1.
Очные встречи
- 22.03.26 «Арсенал» – «МС» – 0:2;
- 21.09.25 «Арсенал» – «МС» – 1:1;
- 02.02.25 «Арсенал» – «МС» – 5:1.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»
Если «Арсенал» победит, чемпионская гонка будет завершена в его пользу (несмотря на матч в запасе у «горожан»). Но в такой результат верится с трудом – слишком стерильный и нерезультативный футбол показывают лондонцы. Гости наглухо закроются и будут уповать на ничью, но не верим, что они ее удержат.
- Прогноз – П1 с кф. 1.85.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.00.