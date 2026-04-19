19 апреля в центральном матче 33-го тура АПЛ встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра в Манчестере начнется в 18:30 (мск).

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы с 64 очками занимает 2-е место в АПЛ. «Манчестер Сити» добыл 19 побед, 7 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 63:28.

Последние результаты:

12.04.26 «Челси» – «МС» – 0:3;

04.04.26 «МС» – «Ливерпуль» – 4:0;

22.03.26 «Арсенал» – «МС» – 0:2.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 70 очков и опережает «горожан» на 6 очков, проведя на матч больше. Подопечные Микеля Артеты добыли 21 победу, 7 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 62:24.

Предыдущие результаты:

15.04.26 «Арсенал» – «Спортинг» – 0:0;

11.04.26 «Арсенал» – «Борнмут» – 1:2;

07.04.26 «Спортинг» – «Арсенал» – 0:1.

Очные встречи

22.03.26 «Арсенал» – «МС» – 0:2;

21.09.25 «Арсенал» – «МС» – 1:1;

02.02.25 «Арсенал» – «МС» – 5:1.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Если «Арсенал» победит, чемпионская гонка будет завершена в его пользу (несмотря на матч в запасе у «горожан»). Но в такой результат верится с трудом – слишком стерильный и нерезультативный футбол показывают лондонцы. Гости наглухо закроются и будут уповать на ничью, но не верим, что они ее удержат.