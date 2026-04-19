«Манчестер Сити» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

19 апреля 2026 8:42
Манчестер Сити - Арсенал
19 апр. 2026, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
1.85
Победа «Манчестер Сити»
Сделать ставку

19 апреля в центральном матче 33-го тура АПЛ встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра в Манчестере начнется в 18:30 (мск).

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы с 64 очками занимает 2-е место в АПЛ. «Манчестер Сити» добыл 19 побед, 7 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 63:28.

Последние результаты:

  • 12.04.26 «Челси» – «МС» – 0:3;
  • 04.04.26 «МС» – «Ливерпуль» – 4:0;
  • 22.03.26 «Арсенал» – «МС» – 0:2.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 70 очков и опережает «горожан» на 6 очков, проведя на матч больше. Подопечные Микеля Артеты добыли 21 победу, 7 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 62:24.

Предыдущие результаты:

  • 15.04.26 «Арсенал» – «Спортинг» – 0:0;
  • 11.04.26 «Арсенал» – «Борнмут» – 1:2;
  • 07.04.26 «Спортинг» – «Арсенал» – 0:1.

Очные встречи

  • 22.03.26 «Арсенал» – «МС» – 0:2;
  • 21.09.25 «Арсенал» – «МС» – 1:1;
  • 02.02.25 «Арсенал» – «МС» – 5:1.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Если «Арсенал» победит, чемпионская гонка будет завершена в его пользу (несмотря на матч в запасе у «горожан»). Но в такой результат верится с трудом – слишком стерильный и нерезультативный футбол показывают лондонцы. Гости наглухо закроются и будут уповать на ничью, но не верим, что они ее удержат.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.85.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.00.

Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити
