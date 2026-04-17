18 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. Балансирующий на грани вылета в Чемпионшип «Тоттенхэм» попробует добыть первую победу под руководством итальянского менеджера Робертом Де Дзерби.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» без особого успеха провели первый поединок под началом Роберто Де Дзерби. После финального свистка итальянец старательно нахваливал свою новую команду, но из песни слов не выкинуть – «Тоттенхэм» снова остался с пустыми карманами, на этот раз в Сандерленде.

Последние три игры:

Сандерленд – Тоттенхэм 1:0

Тоттенхэм – Ноттингем Форест 0:3

Тоттенхэм – Атлетико 3:2

«Брайтон»

«Чайки» давно решили вопрос с сохранением места в АПЛ и теперь пытаются залететь в зону еврокубков. Мотивация никуда не девается. Фабиан Хюрцелер – молодой и прогрессивный коуч и его дуэль с Де Дзерби станет весьма любопытным событием.

Последние три игры:

Бернли – Брайтон 0:2

Брайтон – Ливерпуль 2:1

Сандерленд – Брайтон 0:1

Очные встречи

Брайтон – Тоттенхэм 2:2

Тоттенхэм – Брайтон 1:4

Брайтон – Тоттенхэм 3:2

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон»

«Тоттенхэм» свалился в зону вылета и ломанется вперед с первых минут. «Брайтон» будет поджидать соперника на контратаках, хотя в процессе может выйти и на «позиционку». Нас ждет матч двух играющих команд и есть основания рассчитывать на весьма солидную результативность. И хозяева, и гости мотивированы набрать три очка.

Прогноз: тотал больше 2,5 голов, коэффициент – 1,66. Прогноз на счет – 1:2.