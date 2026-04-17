«Ньюкасл» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.44

17 апреля 2026 10:04
Ньюкасл - Борнмут
18 апр. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
1.44
Обе забьют
18 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» встретится с одной из самых симпатичных команд АПЛ «Борнмутом».

«Ньюкасл»

«Сороки» провалили кампанию и сохраняют сугубо математические шансы на место в Европе. Разумеется, что на практике попасть даже в Лигу конференций – это сверхзадача.

В связи с такими результатами активно расползаются слухи о будущем Эдди Хау. Якобы, аравийские боссы «Ньюкасла» хотят заменить его на Жозе Моуринью. У богатых свои причуды.

Последние три игры:

  • Кристал Пэлас – Ньюкасл 2:1
  • Ньюкасл – Сандерленд 1:2
  • Барселона – Ньюкасл 7:2

«Борнмут»

Если будущее Хау как в тумане, то для «Борнмута» расставание с Андони Ираолой – дело решенное. Испанец не будет продлевать контракт. «Вишенки» доигрывают в целом успешную кампанию. Невзирая на чудовищные кадровые потери «Борнмут» продолжает оставаться грозной силой стараниями Ираолы. В этом на личном опыте совсем недавно убедился пока еще лидер АПЛ «Арсенал».

Последние три игры:

  • Арсенал – Борнмут 1:2
  • Борнмут – МЮ 2:2
  • Бернли – Борнмут 0:0

Очные встречи

  • Ньюкасл – Борнмут 3:3 (победа «сорок» по пенальти, Кубок Англии)
  • Борнмут – Ньюкасл 0:0
  • Ньюкасл – Борнмут 1:4

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Борнмут»

Соперники не обременены must win турнирными раскладами и могут получать удовольствие от футбола. Полагаем, что при таких раскладах не обойдется без голов в обе стороны.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,44. Прогноз на счет – 1:2.

Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Борнмут Ньюкасл
