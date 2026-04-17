18 апреля в 30-м туре Лиги 1 «Лилль» примет «Ниццу». Хозяева подходят к игре в отличной форме и продолжают борьбу за место в верхней части таблицы, тогда как гости все еще не чувствуют себя комфортно рядом с опасной зоной. По текущим показателям преимущество на стороне «Лилля», но история очных встреч намекает, что «Ницца» способна создать проблемы даже на выезде.

«Лилль» занимает 3 место с 53 очками после 29 туров и идет на серии из четырех побед в чемпионате. Команда стабильно забивает, а результативная серия в Лиге 1 достигла уже восьми матчей. В последних пяти встречах «Лилль» отличился 11 раз и пропустил только 4 мяча. Средняя результативность в 2.20 гола за игру делает хозяев одним из самых опасных коллективов на этом отрезке. Победа 4:0 над «Тулузой» в прошлом туре только подтвердила, что команда находится в очень хорошем состоянии.

«Ницца» идет лишь на 15 месте с 28 очками и не выигрывает в трех последних матчах чемпионата. За последние пять встреч команда забила 4 мяча и пропустила 12. В среднем это 2.40 пропущенного гола за игру, что говорит о серьезных проблемах в обороне. При этом у гостей есть важный аргумент в этом противостоянии: «Ницца» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Лилля» и забивает этому сопернику уже девять встреч подряд.

Факты о командах

3 место и 53 очка после 29 туров

4 победы подряд в Лиге 1

Забивает в 8 матчах чемпионата подряд

В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах

В среднем 0.80 пропущенного гола

Победа 4:0 над «Тулузой» в прошлом туре

15 место и 28 очков после 29 туров

Не выигрывает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах пропустила 12 голов

В среднем 0.80 гола за игру

Забивает «Лиллю» в 9 последних очных матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч с этим соперником

Прогноз на матч «Лилль» – «Ницца»

По текущей форме хозяева выглядят заметно сильнее. «Лилль» лучше организован, мощнее атакует и намного надежнее действует в обороне. «Ницца» способна воспользоваться удобным для себя характером очных матчей, но на фоне нынешней формы гостей ставка против хозяев выглядит рискованно. Наиболее логичный вариант здесь – победа «Лилля» в матче, где хозяева должны забивать как минимум дважды.

Рекомендованные ставки: