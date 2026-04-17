«Рома» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

17 апреля 2026 8:34
Рома - Аталанта
18 апр. 2026, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 33 тур
1.75
Обе забьют – да
18 апреля в Риме состоится матч 33 тура Серии А, в котором «Рома» примет «Аталанту». Это встреча прямых конкурентов за еврокубковую зону: хозяева идут шестыми с 57 очками, гости располагаются строчкой ниже и отстают на четыре балла. Турнирная цена матча очень высока, а статистика подсказывает, что нас ждет напряженная и достаточно открытая игра.

«Рома»

«Рома» подходит к туру после уверенной победы над «Пизой» со счетом 3:0. Команда забивает в девяти матчах Серии А подряд, а во всех турнирах результативная серия достигла уже 11 встреч. В последних пяти играх римляне отличились 10 раз, то есть в среднем забивают по 2.00 гола за матч. При этом оборона не выглядит надежной: за тот же отрезок пропущено 11 мячей. Именно дисбаланс между атакой и защитой остается для хозяев главным риском перед игрой с сильным соперником.

«Аталанта»

«Аталанта» в прошлом туре уступила «Ювентусу» 0:1, но в целом сохраняет неплохую форму. В последних пяти матчах команда забила 6 мячей и столько же пропустила. Гости не проигрывают в 7 из 9 последних выездных встреч Серии А и регулярно забивают: голы были в 10 из 12 последних матчей. Важно и то, что именно «Аталанта» удачно играет против «Ромы» – бергамаски победили в четырех последних очных матчах и забивали в семи встречах подряд против этого соперника.

Факты о командах

«Рома»

  • 6 место и 57 очков после 32 туров
  • Забивает в 9 матчах Серии А подряд
  • Забивает в 11 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 2.20 пропущенного гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

«Аталанта»

  • 7 место и 53 очка после 32 туров
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей Серии А
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 1.20 пропущенного гола за игру
  • Побеждает «Рому» в 4 последних очных встречах

Прогноз на матч «Рома» – «Аталанта»

У хозяев сильнее текущая атака, у гостей лучше очная статистика и более понятный игровой баланс. «Рома» дома наверняка сыграет смело, но ее проблемы у своих ворот дают «Аталанте» хорошие шансы на гол. Наиболее логичным выглядит сценарий, при котором матч получится упорным и результативным, а гости снова как минимум навяжут борьбу до конца.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • «Аталанта» с форой (+1)

Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Аталанта Рома
