Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Родина» – «Волга» Ульяновск: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

17 апреля 2026 8:11
18 апр. 2026, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Родины»
Сделать ставку

18 апреля в рамках 29-го тура Первой лиги московская «Родина» на своeм поле примет ульяновскую «Волгу». Хозяева разгоняются на финише сезона и штампуют победы, а гости застряли в середине таблицы и уже решили свои задачи. «Родина» является абсолютным фаворитом.

«Родина»

Москвичи подходят к этому матчу в фантастической атакующей форме. Четыре победы подряд, лучшая атака в лиге (48 голов) и лучшая разница мячей (+24). За последние 5 игр «Родина» наколотила 16 голов – это 3.2 за матч! Правда, и оборона не без проблем: пропускают в 5 матчах подряд, но с такой атакой это не страшно. Дома «Родина» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «Волгой» у них просто феноменальная статистика – 4 победы подряд и голы в каждом из этих матчей.

«Волга» Ульяновск

Гости уже решили свои задачи на сезон и могут играть без давления. Команда забивает в 9 из 11 последних матчей – стабильность в атаке есть. Но в гости к «Родине» они едут с серией из четырeх поражений подряд в личных встречах. В последней игре ульяновцы проиграли «Шиннику» (0:1) и вряд ли горят желанием портить настроение хозяевам, которые гонятся за прямым выходом в РПЛ.

Факты о командах

«Родина»

  • Четыре победы подряд
  • Лучшая атака в лиге (48 голов)
  • В среднем: 3.20 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 последних матчах
  • Четыре победы подряд в очных встречах с «Волгой»

«Волга» Ульяновск

  • Комфортная середина таблицы
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Четыре поражения подряд в очных встречах с «Родиной»
  • Задач на сезон уже нет

Прогноз на матч «Родина» – «Волга» Ульяновск

«Родина» в огне: 16 голов за 5 матчей, 4 победы подряд и феноменальная статистика личных встреч. «Волга» уже на пляже – задачи решены, ехать в Москву за очками нет ни желания, ни возможностей. Хозяевам нужна победа для борьбы за прямой выход в РПЛ, и они еe оформят. Скорее всего, «Родина» снова наколотит пару-тройку голов, а гости вряд ли смогут что-то противопоставить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Родины» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Волга Родина
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 