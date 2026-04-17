18 апреля в рамках 29-го тура Первой лиги московская «Родина» на своeм поле примет ульяновскую «Волгу». Хозяева разгоняются на финише сезона и штампуют победы, а гости застряли в середине таблицы и уже решили свои задачи. «Родина» является абсолютным фаворитом.

«Родина»

Москвичи подходят к этому матчу в фантастической атакующей форме. Четыре победы подряд, лучшая атака в лиге (48 голов) и лучшая разница мячей (+24). За последние 5 игр «Родина» наколотила 16 голов – это 3.2 за матч! Правда, и оборона не без проблем: пропускают в 5 матчах подряд, но с такой атакой это не страшно. Дома «Родина» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «Волгой» у них просто феноменальная статистика – 4 победы подряд и голы в каждом из этих матчей.

«Волга» Ульяновск

Гости уже решили свои задачи на сезон и могут играть без давления. Команда забивает в 9 из 11 последних матчей – стабильность в атаке есть. Но в гости к «Родине» они едут с серией из четырeх поражений подряд в личных встречах. В последней игре ульяновцы проиграли «Шиннику» (0:1) и вряд ли горят желанием портить настроение хозяевам, которые гонятся за прямым выходом в РПЛ.

Факты о командах

«Родина»

Четыре победы подряд

Лучшая атака в лиге (48 голов)

В среднем: 3.20 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 последних матчах

Четыре победы подряд в очных встречах с «Волгой»

«Волга» Ульяновск

Комфортная середина таблицы

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Четыре поражения подряд в очных встречах с «Родиной»

Задач на сезон уже нет

Прогноз на матч «Родина» – «Волга» Ульяновск

«Родина» в огне: 16 голов за 5 матчей, 4 победы подряд и феноменальная статистика личных встреч. «Волга» уже на пляже – задачи решены, ехать в Москву за очками нет ни желания, ни возможностей. Хозяевам нужна победа для борьбы за прямой выход в РПЛ, и они еe оформят. Скорее всего, «Родина» снова наколотит пару-тройку голов, а гости вряд ли смогут что-то противопоставить.

