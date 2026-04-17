«СКА-Хабаровск» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.3

17 апреля 2026 8:15
СКА-Хабаровск - Ротор
18 апр. 2026, суббота 10:00 | Россия. PARI Первая лига, 29 тур
2.30
Победа «Ротора»
18 апреля в рамках 29-го тура Первой лиги хабаровский «СКА-Хабаровск» на своeм поле примет волгоградский «Ротор». Хозяева переживают ужасный кризис и не могут выиграть 6 матчей, а гости находятся в отличной форме и штампуют победы. «Ротор» является явным фаворитом.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане переживают настоящий кошмар. Команда не может выиграть в 6 последних матчах и пропускает в 7 последних. Оборона катастрофическая: 2.4 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! В атаке ещe более-менее – 1.4 гола за игру, и «СКА-Хабаровск» забивает в 5 последних матчах. Тельядо Алкалде (6 голов) пытается тащить команду, но этого недостаточно. Дома хабаровчане имеют неплохую статистику в личных встречах с «Ротором»: 5 из 6 последних матчей без поражений. Но в нынешней форме это слабое утешение.

«Ротор»

Волгоградцы подходят к этому матчу в отличном настроении. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 8 последних. В атаке порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах, Илья Сафронов (7 голов) в хорошей форме. Оборона выглядит надeжно – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях у «СКА-Хабаровска» «Ротор» имеет смешанную статистику, но их текущая форма настолько хороша, что они должны прервать свою неудачную серию в Хабаровске.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

  • Шесть матчей без побед – команда в кризисе
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Тельядо Алкалде (6 голов)
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних очных матчей с «Ротором»

«Ротор»

  • Четыре победы подряд – отличная форма
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Илья Сафронов (7 голов)
  • Оборона надeжна – 0.60 пропущенных

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Ротор»

«Ротор» в отличной форме: 4 победы подряд, мощная атака и надeжная оборона. «СКА-Хабаровск» – полная противоположность: 6 матчей без побед и дырявая оборона (2.4 пропущенных). Да, дома хабаровчане традиционно неуступчивы «Ротору», но в нынешней форме это вряд ли поможет. Гости должны побеждать и продолжать свою победную серию. Хозяева могут забить – они забивают в 5 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ротора» – коэффициент 2.3
  • Обе забьют – да

2.30
Победа «Ротора»
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Ротор СКА-Хабаровск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
