«Фенербахче» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

16 апреля 2026 9:00
17 апр. 2026, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 30 тур
17 апреля в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» на своeм поле примет «Ризеспор». Хозяева борются за чемпионство и находятся в отличной форме, а гости – крепкий середняк, который неплохо атакует. «Фенербахче» имеет феноменальную статистику личных встреч и является абсолютным фаворитом.

«Фенербахче»

«Жeлтые канарейки» выдают отличный сезон и занимают 2-е место, продолжая погоню за лидером. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних. В атаке порядок – 2.4 гола за игру в последних 5 матчах, а Талиска (22 гола) – настоящая машина, которая рвeт любую оборону. Оборона выглядит надeжно – 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. Главный козырь хозяев – личные встречи: 13 побед подряд над «Ризеспором»! Это просто проклятие для гостей. Дома «Фенербахче» чувствует себя уверенно и будет давить с первых минут.

«Ризеспор»

Гости подходят к этому матчу в неплохой форме. Команда забивает в 3 последних матчах, а в последних 5 играх имеет 1.6 гола за игру. Али Соу (7 голов) – лидер атаки. Оборона – слабое место: 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр, и «Ризеспор» пропускает в 4 последних матчах. В гостях у «Фенербахче» у них ужасная статистика: 13 поражений подряд! Это колоссальное психологическое давление. Ехать на «Шюкрю Сараджоглу» за очками будет невероятно сложно.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Борется за чемпионство (2-е место)
  • Три победы подряд
  • В среднем: 2.40 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Талиска (22 гола)
  • Тринадцать побед подряд в личных встречах с «Ризеспором»

«Ризеспор»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Али Соу (7 голов)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Тринадцать поражений подряд в личных встречах с «Фенербахче»

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Ризеспор»

«Фенербахче» против «Ризеспора» – это приговор для гостей. Тринадцать побед подряд в личных встречах! Хозяева будут доминировать, и Талиска должен увеличить свой бомбардирский счeт. «Ризеспор» может забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли это спасeт их от очередного разгрома. «Фенербахче» оформит победу и продолжит свою чемпионскую гонку.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Победа «Фенербахче»

Автор: Гроховский Сергей
