«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.58

11 апреля 2026 11:18
Кристал Пэлас - Ньюкасл
12 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 32 тур
1.58
Обе забьют – да
12 апреля в рамках 32-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своeм поле примет «Ньюкасл». Обе команды находятся в середине таблицы и уже практически решили свои задачи на сезон. Но есть один нюанс: «Пэлас» подходит к матчу в прекрасном настроении, а «сороки» переживают настоящий кошмар в обороне.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» выдают отличный отрезок сезона. Пять матчей без поражений – это серьeзная заявка на то, чтобы закончить чемпионат в верхней части таблицы. Атака работает как часы: 1.6 гола за игру в последних 5 матчах. Исмаила Сарр с 16 голами в сезоне – настоящая звезда команды, которая способна решить эпизод в одиночку. Но главное – это оборона: всего 0.4 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Это показатель топ-клуба. Дома «Пэлас» и вовсе чувствует себя хозяином положения: 9 из 11 последних домашних матчей с «Ньюкаслом» команда не проигрывала. Статистика, которая вселяет уверенность.

«Ньюкасл»

«Сороки» – команда-загадка. С одной стороны, они забивают в 16 матчах подряд – это фантастическая серия. Энтони Гордон (17 голов) в отличной форме и готов терзать любую оборону. С другой стороны – оборона «Ньюкасла» просто рассыпается. 2.6 пропущенных гола в среднем за последние 5 матчей – это катастрофа. «Сороки» пропускают в 16 из 18 последних игр, и это превращает каждый их матч в американские горки. В личных встречах с «Кристал Пэлас» у гостей отличная статистика – 9 из 11 последних матчей без поражений, но нынешнее состояние обороны сводит это преимущество на нет.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Пять матчей без поражений – команда на подъeме
  • Оборона – главный козырь: 0.4 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Исмаила Сарр (16 голов)
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних очных матчей с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл»

  • Забивает в 16 матчах подряд – впечатляющая серия
  • Оборона – слабое место: 2.6 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.20 гола забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Кристал Пэлас»
  • Лучший бомбардир: Энтони Гордон (17 голов)

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл»

«Кристал Пэлас» подходит к матчу в оптимальном состоянии: команда не проигрывает, надeжно играет в защите и стабильно забивает. «Ньюкасл» же – это сплошное противоречие: они забивают всегда, но пропускают ещe больше. Оборона «сорок» сейчас напоминает решето, и «Пэлас» этим обязательно воспользуется. При этом гости имеют приятную статистику личных встреч, но в нынешней форме это вряд ли поможет. Ждать сухой победы от хозяев не приходится – «Ньюкасл» забьeт, потому что забивает всегда. Но и «Пэлас» должен оформить свою порцию голов.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.58
  • Победа «Кристал Пэлас»

Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Кристал Пэлас
