12 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет «Динамо» Махачкала. Хозяева занимают 3-е место с 44 очками, гости расположились на 12-й строчке с 22 очками. «Локомотив» является фаворитом благодаря лучшей атаке в лиге.
«Локомотив»
Хозяева подходят к матчу после поражения от «Спартака» (1:2). Команда не проигрывает в 9 последних домашних матчах и забивает в 3 последних. «Локомотив» имеет лучшую атаку в лиге (49 голов). В последних 5 играх железнодорожники забили 2.00 гола в среднем и пропустили 2.00. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 8 последних матчах. В личных встречах с «Динамо» Махачкала «Локомотив» забивает в 4 последних матчах.
«Динамо» Махачкала
Гости подходят к матчу после ничьей с «Балтикой» (2:2). Команда забивает в 3 последних матчах. В последних 5 играх махачкалинцы забили 0.80 гола в среднем и пропустили 1.60. В личных встречах с «Локомотивом» гости забивают в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала
«Локомотив» является фаворитом благодаря домашней форме (9 матчей без поражений) и лучшей атаке в лиге. «Динамо» Махачкала забивает, но много пропускает. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, а «Локомотив» дома силeн, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Победа «Локомотива» – коэффициент 1.58
- Обе забьют – да