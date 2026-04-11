12 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет «Динамо» Махачкала. Хозяева занимают 3-е место с 44 очками, гости расположились на 12-й строчке с 22 очками. «Локомотив» является фаворитом благодаря лучшей атаке в лиге.

«Локомотив»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Спартака» (1:2). Команда не проигрывает в 9 последних домашних матчах и забивает в 3 последних. «Локомотив» имеет лучшую атаку в лиге (49 голов). В последних 5 играх железнодорожники забили 2.00 гола в среднем и пропустили 2.00. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 8 последних матчах. В личных встречах с «Динамо» Махачкала «Локомотив» забивает в 4 последних матчах.

«Динамо» Махачкала

Гости подходят к матчу после ничьей с «Балтикой» (2:2). Команда забивает в 3 последних матчах. В последних 5 играх махачкалинцы забили 0.80 гола в среднем и пропустили 1.60. В личных встречах с «Локомотивом» гости забивают в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Локомотив»

Не проигрывает в 9 последних домашних матчах

Лучшая атака в лиге – 49 голов

В среднем: 2.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних очных матчах с «Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних очных матчах с «Локомотивом»

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала

«Локомотив» является фаворитом благодаря домашней форме (9 матчей без поражений) и лучшей атаке в лиге. «Динамо» Махачкала забивает, но много пропускает. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, а «Локомотив» дома силeн, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с голами с обеих сторон.

