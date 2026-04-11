Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.58

11 апреля 2026 10:05
Локомотив - Динамо Мх
12 апр. 2026, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
Победа «Локомотива»
Сделать ставку

12 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет «Динамо» Махачкала. Хозяева занимают 3-е место с 44 очками, гости расположились на 12-й строчке с 22 очками. «Локомотив» является фаворитом благодаря лучшей атаке в лиге.

«Локомотив»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Спартака» (1:2). Команда не проигрывает в 9 последних домашних матчах и забивает в 3 последних. «Локомотив» имеет лучшую атаку в лиге (49 голов). В последних 5 играх железнодорожники забили 2.00 гола в среднем и пропустили 2.00. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 8 последних матчах. В личных встречах с «Динамо» Махачкала «Локомотив» забивает в 4 последних матчах.

«Динамо» Махачкала

Гости подходят к матчу после ничьей с «Балтикой» (2:2). Команда забивает в 3 последних матчах. В последних 5 играх махачкалинцы забили 0.80 гола в среднем и пропустили 1.60. В личных встречах с «Локомотивом» гости забивают в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах
  • Лучшая атака в лиге – 49 голов
  • В среднем: 2.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Локомотивом»
  • Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала

«Локомотив» является фаворитом благодаря домашней форме (9 матчей без поражений) и лучшей атаке в лиге. «Динамо» Махачкала забивает, но много пропускает. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, а «Локомотив» дома силeн, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Локомотива» – коэффициент 1.58
  • Обе забьют – да

1.58
Победа «Локомотива»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Локомотив
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 