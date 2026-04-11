11 апреля 2026 года в 14:30 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. В Северном Лондоне лидер Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать крепкий «Борнмут».

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты пусть и не без приключений, но добыла победу в первом матче плей-офф ЛЧ против «Спортинга». Положительный момент на фоне двух кряду провалов в кубковых турнирах (поражения от «Ман Сити» и «Саутгемптона» в кубке Лиги и Англии соответственно). Теперь «Арсеналу» необходима максимальная концентрация, если «канониры» не хотят упустить чемпионство в АПЛ.

Последние три игры:

Спортинг – Арсенал 0:1

Саутгемптон – Арсенал 2:1

Арсенал – Манчестер Сити 0:2

«Борнмут»

«Вишенки» фактически гарантировали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон и развлекаются как могут. Шутка ли, но «Борнмут» Андони Ираолы принялся с усердием штамповать ничейный исходы. Таковых набралось аж пять штук подряд.

Последние три игры:

Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2

Бернли – Борнмут 0:0

Борнмут – Брентфорд 0:0

Очные встречи

Борнмут – Арсенал 2:3

Арсенал – Борнмут 1:2

Борнмут – Арсенал 2:0

Прогноз на матч «Арсенал» – «Борнмут»

«Арсеналу» кровь из носу нужно набирать три очка в субботу, но и при этом поберечь силенки на не столь отдаленную перспективу. Полагаем, что Артета и его команда попробуют добиться успеха в противостоянии с «Борнмутом» на классе, не устраивая «фестиваль» даже перед своими зрителями.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент – 2,40. Прогноз на счет – 2:0.