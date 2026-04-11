11 апреля 2026 года в 14:30 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. В Северном Лондоне лидер Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать крепкий «Борнмут».
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты пусть и не без приключений, но добыла победу в первом матче плей-офф ЛЧ против «Спортинга». Положительный момент на фоне двух кряду провалов в кубковых турнирах (поражения от «Ман Сити» и «Саутгемптона» в кубке Лиги и Англии соответственно). Теперь «Арсеналу» необходима максимальная концентрация, если «канониры» не хотят упустить чемпионство в АПЛ.
Последние три игры:
- Спортинг – Арсенал 0:1
- Саутгемптон – Арсенал 2:1
- Арсенал – Манчестер Сити 0:2
«Борнмут»
«Вишенки» фактически гарантировали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон и развлекаются как могут. Шутка ли, но «Борнмут» Андони Ираолы принялся с усердием штамповать ничейный исходы. Таковых набралось аж пять штук подряд.
Последние три игры:
- Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2
- Бернли – Борнмут 0:0
- Борнмут – Брентфорд 0:0
Очные встречи
- Борнмут – Арсенал 2:3
- Арсенал – Борнмут 1:2
- Борнмут – Арсенал 2:0
Прогноз на матч «Арсенал» – «Борнмут»
«Арсеналу» кровь из носу нужно набирать три очка в субботу, но и при этом поберечь силенки на не столь отдаленную перспективу. Полагаем, что Артета и его команда попробуют добиться успеха в противостоянии с «Борнмутом» на классе, не устраивая «фестиваль» даже перед своими зрителями.
Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент – 2,40. Прогноз на счет – 2:0.