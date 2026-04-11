Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 2.40

11 апреля 2026 10:07
Арсенал - Борнмут
11 апр. 2026, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 32 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Арсенала» и ТМ 3.5
Сделать ставку

11 апреля 2026 года в 14:30 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. В Северном Лондоне лидер Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать крепкий «Борнмут».

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты пусть и не без приключений, но добыла победу в первом матче плей-офф ЛЧ против «Спортинга». Положительный момент на фоне двух кряду провалов в кубковых турнирах (поражения от «Ман Сити» и «Саутгемптона» в кубке Лиги и Англии соответственно). Теперь «Арсеналу» необходима максимальная концентрация, если «канониры» не хотят упустить чемпионство в АПЛ.

Последние три игры:

  • Спортинг – Арсенал 0:1
  • Саутгемптон – Арсенал 2:1
  • Арсенал – Манчестер Сити 0:2

«Борнмут»

«Вишенки» фактически гарантировали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон и развлекаются как могут. Шутка ли, но «Борнмут» Андони Ираолы принялся с усердием штамповать ничейный исходы. Таковых набралось аж пять штук подряд.

Последние три игры:

  • Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2
  • Бернли – Борнмут 0:0
  • Борнмут – Брентфорд 0:0

Очные встречи

  • Борнмут – Арсенал 2:3
  • Арсенал – Борнмут 1:2
  • Борнмут – Арсенал 2:0

Прогноз на матч «Арсенал» – «Борнмут»

«Арсеналу» кровь из носу нужно набирать три очка в субботу, но и при этом поберечь силенки на не столь отдаленную перспективу. Полагаем, что Артета и его команда попробуют добиться успеха в противостоянии с «Борнмутом» на классе, не устраивая «фестиваль» даже перед своими зрителями.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент – 2,40. Прогноз на счет – 2:0.

Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Борнмут Арсенал
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 