«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.45

10 апреля 2026 10:38
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
11 апр. 2026, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1.45
Тотал меньше 2.5 голов
11 апреля в рамках 3-го тура белорусской Высшей лиги «Торпедо-БелАЗ» примет «Динамо» Минск. Хозяева стартовали с победы, гости также выиграли первый матч. «Динамо» Минск является фаворитом благодаря отличной форме.

«Торпедо-БелАЗ»

Хозяева подходят к матчу после победы над «Динамо Брест» (2:0). В последних 5 играх «Торпедо-БелАЗ» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.20. В личных встречах с «Динамо» Минск хозяева не проигрывают в 6 из 8 последних матчей.

«Динамо» Минск

Гости подходят к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и не проигрывает в 13 последних. «Динамо» обязательно забивает в 6 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 1.20 гола в среднем и пропустили 0.40. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» в гостях «Динамо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Динамо» Минск
  • Пропускает 1.20 гола за игру

«Динамо» Минск

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 13 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых очных матчей с «Торпедо-БелАЗ»

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск

«Динамо» Минск является фаворитом благодаря отличной форме (13 матчей без поражений) и надeжной обороне (0.40 пропущенных). «Торпедо-БелАЗ» дома традиционно неуступчив в очных встречах. Учитывая форму гостей и их преимущество в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Динамо» Минск.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.45
  • «Динамо» Минск не проиграет (X2)

Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Торпедо-БелАЗ
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
