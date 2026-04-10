11 апреля в рамках 32-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Удинезе». Хозяева занимают 3-е место с 63 очками, гости расположились на 11-й строчке с 40 очками. «Милан» борется за место в Лиге чемпионов и имеет отличную статистику личных встреч.

«Милан»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Наполи» (0:1). Команда не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей. В последних 5 играх «Милан» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.80. В личных встречах с «Удинезе» «Милан» побеждает в 4 последних матчах, забивает в 4 последних очных встречах и не пропускает в 3 последних.

«Удинезе»

Гости подходят к матчу после ничьей с «Комо» (0:0). В последних 5 играх «Удинезе» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Миланом» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Милан»

Прогноз на матч «Милан» – «Удинезе»

«Милан» является фаворитом благодаря домашней форме (13 из 14 матчей без поражений) и отличной статистике личных встреч (4 победы подряд, 3 «сухих» матча). «Удинезе» имеет надeжную оборону, но против «Милана» традиционно играет неудачно. Учитывая доминирование хозяев в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Милана» с возможным «сухим» матчем.

