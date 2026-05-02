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«Палмейрас» – «Сантос»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.9

02 мая 2026 11:39
Палмейрас - Сантос
03 мая 2026, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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1.90
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
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3 мая на стадионе «Альянц Парке» в Сан-Паулу состоится классическое дерби штата, в котором лидер чемпионата «Палмейрас» примет «Сантос». Встреча безоговорочного лидера и аутсайдера обещает стать серьeзным испытанием для гостей. «Вердао» не проигрывают 12 матчей подряд, а «рыбы» пытаются выбраться из зоны вылета.

«Палмейрас»

«Вердао» являются безоговорочным лидером чемпионата и имеют в активе больше всех побед – 10. Команда не проигрывает на протяжении 8 последних матчей Серии А и не пропускает в трeх последних турах. «Палмейрас» демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Хосе Лопес с 12 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром. «Палмейрас» одержал 4 победы подряд в домашних очных матчах против «Сантоса» и не проигрывает 12 матчей во всех турнирах.

«Сантос»

«Рыбы» подходят к дерби после гостевой ничьей с «Баией» (2:2) и играют вничью три последних матча подряд. Команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Габриэл Барбоза с 9 голами в 18 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Сантос» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и проиграл 4 последних выездных очных матча против «Палмейраса».

Факты о командах

«Палмейрас»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах Серии А
  • Не пропускает в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Победа в 4 последних домашних очных матчах против «Сантоса»
  • Не проигрывает в 12 последних матчах во всех турнирах

«Сантос»

  • Забивает в 5 последних матчах Серии А
  • Играет вничью в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграл 4 последних выездных очных матча против «Палмейраса»
  • Пропускает в 4 последних очных матчах против «Палмейраса»

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Сантос»

«Палмейрас» имеет колоссальное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории домашних очных встреч. «Вердао» не проигрывают 12 матчей подряд и не пропускают в трeх последних турах. «Сантос» проиграл 4 последних выездных матча против «Палмейраса» и пропускает в большинстве встреч. Ожидаем уверенную победу лидера.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Палмейраса» с форой (-1) – коэффициент 1.9
  • Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1.5

1.90
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Сантос Палмейрас
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