8 апреля в рамках 29-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Хиляль» примет «Аль-Холуд». Хозяева занимают 2-е место с 65 очками, гости расположились на 14-й строчке с 26 очками. «Аль-Хиляль» является абсолютным фаворитом благодаря феноменальной беспроигрышной серии.

«Аль-Хиляль»

Хозяева находятся в фантастической форме. Команда не проигрывает в 22 последних матчах и в 30 последних в целом. «Аль-Хиляль» обязательно забивает в 8 последних матчах и забивает в 9 последних. В последних 5 играх хозяева забили 2.60 гола в среднем и пропустили 1.20. Лучший бомбардир – Маркос Леонардо (20 голов в 35 матчах). В личных встречах с «Аль-Холудом» «Аль-Хиляль» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних очных встречах.

«Аль-Холуд»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в 7 последних. «Аль-Холуд» забивает в 6 последних матчах, но пропускает в 8 последних. В последних 5 играх гости забили 1.60 гола в среднем и пропустили 2.20. Лучший бомбардир – R. Enrique (18 голов в 29 матчах). В личных встречах с «Аль-Хилялем» «Аль-Холуд» забивает в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 30 последних матчах

Забивает в 9 последних матчах

Побеждает в 3 последних очных матчах с «Аль-Холудом»

В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Аль-Холуд»

Не может выиграть в 3 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

Забивает в 3 последних очных матчах с «Аль-Хилялем»

В среднем: 1.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Холуд»

«Аль-Хиляль» является абсолютным фаворитом: команда не проигрывает 30 матчей подряд, имеет мощную атаку и побеждает «Аль-Холуд» в 3 последних очных встречах. Гости находятся в кризисе и много пропускают. Учитывая форму хозяев и их доминирование в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Аль-Хиляля».

