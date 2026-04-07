«Аль-Хиляль» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.70

07 апреля 2026 9:00
Аль-Хиляль - Аль-Холуд
08 апр. 2026, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
1.70
Тотал больше 3.5 голов
8 апреля в рамках 29-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Хиляль» примет «Аль-Холуд». Хозяева занимают 2-е место с 65 очками, гости расположились на 14-й строчке с 26 очками. «Аль-Хиляль» является абсолютным фаворитом благодаря феноменальной беспроигрышной серии.

«Аль-Хиляль»

Хозяева находятся в фантастической форме. Команда не проигрывает в 22 последних матчах и в 30 последних в целом. «Аль-Хиляль» обязательно забивает в 8 последних матчах и забивает в 9 последних. В последних 5 играх хозяева забили 2.60 гола в среднем и пропустили 1.20. Лучший бомбардир – Маркос Леонардо (20 голов в 35 матчах). В личных встречах с «Аль-Холудом» «Аль-Хиляль» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних очных встречах.

«Аль-Холуд»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в 7 последних. «Аль-Холуд» забивает в 6 последних матчах, но пропускает в 8 последних. В последних 5 играх гости забили 1.60 гола в среднем и пропустили 2.20. Лучший бомбардир – R. Enrique (18 голов в 29 матчах). В личных встречах с «Аль-Хилялем» «Аль-Холуд» забивает в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 30 последних матчах
  • Забивает в 9 последних матчах
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Аль-Холудом»
  • В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Аль-Холуд»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Аль-Хилялем»
  • В среднем: 1.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Холуд»

«Аль-Хиляль» является абсолютным фаворитом: команда не проигрывает 30 матчей подряд, имеет мощную атаку и побеждает «Аль-Холуд» в 3 последних очных встречах. Гости находятся в кризисе и много пропускают. Учитывая форму хозяев и их доминирование в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.70

1.70
Тотал больше 3.5 голов
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Хиляль
